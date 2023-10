Ab 9. Oktober in Georgsmarienhütte Traum von der eigenen Tanzschule: Warum sich Aron Guse mit 23 selbständig macht Von Wolfgang Elbers | 06.10.2023, 08:10 Uhr Alles klar für den Start: Aron Guse in einem der angemieteten Vitalisräume in Georgsmarienhütte, wo er ab 9. Oktober Tanzkurse anbietet. Foto: Wolfgang Elbers up-down up-down

Vergangenen Freitag hat er die letzten Kurse an bisheriger Arbeitsstelle gegeben, seit Montag laufen jetzt die Werbeaktivitäten für die neue Selbständigkeit. Ab kommenden Montag, 9. Oktober, bietet Aron Guse unter „New Moves“ in den „Vitalis“-Räumen am Leimbrink in Georgsmarienhütte ein eigenes Tanzunterricht-Angebot.