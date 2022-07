Der untere Bereich der Sporthalle ist seit einem Jahr gesperrt, innen ist der Boden marode. FOTO: Archiv up-down up-down Arbeiten sollen bald beginnen GMHütte: Turnhalle der Sportfreunde Oesede am Kruseweg seit fast einem Jahr teilweise gesperrt Von Sandra Dorn | 14.11.2012, 10:23 Uhr

Im Dezember ist es ein Jahr her, dass der Hallenboden am Kruseweg nachgegeben hat. Feuchtigkeit hatte sich im Laufe der Jahre durch das Fundament der Sporthalle in Oesede gefressen. Die Stadt reagierte sofort und sperrte die Räume im Erdgeschoss. Doch seitdem warten die Sportfreunde Oesede darauf, dass sich etwas tut.