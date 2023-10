„GMHütte on Ice“ findet nach vier Jahren wieder „in altbewährter Form“ statt: mit echtem Eis für schnelle Schlittschuhrunden, einer auffälligen Überdachung, einem umfangreichen Showprogramm und dem Turnier im Eisstockschießen um den Sparkassen-Cup. Das teilt der Stadtmarketingverein Georgsmarienhütte mit. Für das Turnier mit insgesamt 528 Team-Startplätzen beginnt am Donnerstag, 5. Oktober, die Anmeldephase.

Das volle Programm

„Uns haben schon einige Nachfragen erreicht, wann es denn endlich wieder losgeht, und vor allem auch, ob wieder auf echtem Eis gespielt werden kann“, so der Geschäftsführer des Georgsmarienhütter Stadtmarketingvereins, Olaf Bick. In den vergangenen Jahren hatte „GMHütte on Ice“ bedingt durch Corona-Pandemie und Energiekrise überhaupt nicht, zum Teil nur sehr eingeschränkt oder nur auf Kunststoff-Platten stattfinden können. Für die zwölfte Auflage des Winter-Events ist nun wieder das volle Programm geplant.

Zahl der Startplätze am Wochenende erhöht

Am Turnierformat habe sich gegenüber den Vorjahren nicht viel geändert. Zum Start von GMHütte on Ice am Freitag, 17. November, beginnt der erste von insgesamt 24 Spieltagen. Es wird jeweils ein Tagessieger gekürt. Diese Gewinner machen im Finale am Samstag, 6. Januar 2024, den Turniersieg unter sich aus.

Gespielt wird 2023 von mittwochs bis sonntags – jeweils ab 19 Uhr. Neu ist die Anzahl der Mannschaften an den Wochenendspieltagen: „Da die Termine an Freitagen und Samstagen von den Teams immer am meisten nachgefragt werden, haben wir uns entschlossen, an diesen Tagen das Teilnehmerfeld auf 24 Startplätze zu erhöhen“, so der Geschäftsführer. An den Mittwochs-, Donnerstags- und Sonntagsspieltagen kämpfen jeweils 20 Teams um den Tagessieg.

Die Teilnahmegebühr für die Spieltage mit bis zu 24 Mannschaften am Freitag und Samstag bleibt bei 40 Euro. An den übrigen Spieltagen wird die Teilnahmegebühr um 5 Euro reduziert, sodass die dann teilnehmenden Teams jeweils 35 Euro bezahlen. Die Anmeldemaske wird am Donnerstag, 5. Oktober, ab 9 Uhr freigeschaltet. Anmeldungen sind ausschließlich online unter www.gmhuette-on-ice.de möglich. Bereits vorab können auf der Internetseite die Termine für die jeweiligen Spieltage eingesehen werden.