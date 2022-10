Das Eisstockschießen findet in diesem Jahr fast in gewohnter Form statt. Nur der Untergrund hat sich verändert - statt echtem Eis gibt es dieses Mal Kunststoffbahnen. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Anmeldestart am 12. Oktober So kann man beim Eisstockschießen 2022 in Georgsmarienhütte mitmachen Von Finja Jaquet | 07.10.2022, 14:04 Uhr

Auch, wenn es in diesem Jahr aufgrund der Energiekrise keine Echteisbahn – und kein „GMHütte on Ice“ – geben wird, will die Stadt Georgsmarienhütte auf ihr beliebtes Event nicht ganz verzichten. Der Anmeldestart für das Eisstockschießen-Turnier auf einer Kunststoffbahn steht kurz bevor.