Mit ihren fünf Alpakas hat sich Leonie Möllenkamp einen Herzenswunsch erfüllt. Foto: Wibke Niemeyer Tierisches aus Georgsmarienhütte Entspannung vom Alltag: Leonie Möllenkamp hält fünf Alpakas Von Wibke Niemeyer | 12.04.2023, 13:30 Uhr

Alpakas sind in Südamerika heimisch – eigentlich. Dass sie sich aber nicht nur in den Anden, sondern auch in Georgsmarienhütte wohlfühlen, dafür sorgt Leonie Möllenkamp.