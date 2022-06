Georgsmarienhütte: Eröffnung der Almhütte auf Potthoffs Feld (hinterm Rathaus) in Oesede. FOTO: Swaantje Hehmann Bayrisches auf Potthoffs Feld Gelungener Start in die Georgsmarienhütter Almhütten-Saison Von Christoph Beyer | 13.06.2022, 16:18 Uhr | Update vor 20 Min. | 1 Leserkommentar

Am Donnerstag fiel der Startschuss für die Georgsmarienhütter Almhütte an ihrem neuen Standort auf Potthoffs Feld. Sonniges Sommerwetter bescherte dem Gastro-Team einen gelungenen Einstand. Wir haben uns vor Ort am Samstagabend umgesehen.