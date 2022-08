Erfolg in Georgsmarienhütte, aber Enttäuschung nach Absage aus Hilter: die Betreiber Elmira Kuberski und Andre Krüger. FOTO: Wolfgang Elbers up-down up-down Auch GMHütte on Ice fraglich Hilter sagt der Almhütte überraschend ab - Was machen die Betreiber nun? Von Wolfgang Elbers | 21.08.2022, 12:38 Uhr | Update vor 18 Min.

Der Zeitplan schien perfekt: Nach dem am kommenden Wochenende endenden Engagement in Georgsmarienhütte sollte die Almhütte bis Ende Oktober in Hilter Station machen. Doch am Donnerstag kam völlig überraschend die Absage. Wie es jetzt weitergeht.