Ärger über GMHütter Kirchen-Fusion kocht in König-Christus-Gemeinde hoch Von Wolfgang Elbers | 17.06.2023, 12:02 Uhr

Das Verfahren sei „nicht demokratisch“ und „kirchenrechtlich nicht korrekt“: Die Vorwürfe, die aus der Oeseder König-Christus-Gemeinde zum geplanten Zusammenschluss mit der Lutherkirche in Alt-Georgsmarienhütte und der Auferstehungsgemeinde in Kloster Oesede kommen, machen den Stress im Hintergrund deutlich. Am vergangenen Wochenende eskalierte der Streit zwischenzeitlich.