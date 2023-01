Auch in diesem Jahr werden wieder acht Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut. Derzeit laufen die Bauarbeiten unter anderem an der Haltestelle „Wiemann“ entlang der B 51. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen. Foto: Niklas Otten up-down up-down Einbahnstraße in Holzhausen Haltestellen in Georgsmarienhütte werden erneuert: Verkehrsbehinderungen drohen Von Wilfried Hinrichs | 27.01.2023, 13:57 Uhr

In der Stadt Georgsmarienhütte werden in den kommenden Wochen weitere Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen - vor allem auf der Sutthauser Straße in Holzhausen, die zur Einbahnstraße wird.