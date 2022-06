Die diesjährigen Absolventen nahmen ihre Abschlusszeugnisse bei einer vielfältigen Feier am Freitag entgegen. FOTO: Christoph Beyer up-down up-down Erstmals wieder in größerem Rahmen Abschlussfeier an der Georgsmarienhütter Comeniusschule Von Christoph Beyer | 25.06.2022, 16:15 Uhr

20 Absolventen feierten am Freitag ihren Abschluss an der Comeniusschule in Georgsmarienhütte. Erstmals seit drei Jahren konnte die Veranstaltung wieder in einem größeren Rahmen stattfinden.