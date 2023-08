Seit Montag, 21. August, gibt es eine Tagesbaustelle zwischen Harderberg und Hilter, teilt Christine Sabisch von der Autobahn GmbH auf Nachfrage mit. Noch bis voraussichtlich Donnerstag, 20 Uhr, stehe nur eine Fahrspur zur Verfügung. Dadurch kam es auch am Dienstag vereinzelt zu Stau.

Nächtliche Vollsperrungen erwartet

Und in der nächsten Woche geht es laut Autobahn GmbH weiter mit den Verkehrsbehinderungen: Die A33 muss zwischen Hilter und Borgloh/Kloster Oesede in Fahrtrichtung Diepholz in der Nacht von Montag, 28. August, ab 18 Uhr bis Dienstag, 29. August, 6 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr werde über die blau ausgeschilderte Bedarfsumleitung U85 geführt. Bereits ab Sonntag, 27. August, 18 Uhr bis Dienstag, 29. August, 6 Uhr sei die Rastanlage Teutoburger Wald Ost in diesem Streckenabschnitt gesperrt.

Es folgen von Dienstag, 29. August, bis Freitag, 1. September, drei weitere nächtliche Vollsperrungen. Diese befinden sich den Angaben zufolge zwischen den Anschlussstellen Borgloh/Kloster Oesede und Harderberg. Hier werde die Fahrtrichtung Diepholz ebenfalls jeweils von 18 bis 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die blau ausgeschilderte U87.