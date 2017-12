Interview mit Thorsten Vorkefeld Feuerwerk-Experte: Verkauf von Raketen stark rückläufig

Breite Auswahl: Thorsten Vorkefeld in den „Vorlights“-Räumen mit einigen Systemfeuerwerk-Paketen, die nach seinen Angaben immer häufiger für das Silvesterfeuerwerk gekauft werden, während der Verkauf von Raketen stark rückläufig sei. Foto: Swaantje Hehmann

Georgsmarienhütte. Am 28. Dezember beginnt der Feuerwerksverkauf zum Jahreswechsel. Der GMHütter Pyrotechniker und Veranstaltungstechniker Thorsten Vorkefeld, der seit Ende der 90er mit seiner Firma „Vorlights“ auf dem den ehemaligen Klöcknerflächen ansässig ist, äußerst sich zu aktuellen Trends in der Branche. Raketen und Knaller sind für ihn inzwischen out.