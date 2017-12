Show der Tanzschule Albrecht 370 Tänzer präsentieren „Time to Dance“ in Osnabrück

Osnabrück/Georgsmarienhütte. Die Tanzshow „Time to Dance“ der ADTV Tanzschule Albrecht aus Georgsmarienhütte wird am Samstag, 6. Januar, in der Osnabrück-Halle aufgeführt. 370 Tänzer präsentieren die vielfältige Welt des Tanzens.

Der Probenraum in der Tanzschule Albrecht in Georgsmarienhütte ist voll mit Menschen. Hip Hop-, Jump Style- und Stepptänzer versammelten sich, um für ihren gemeinsamen Auftritt im Januar zu üben. Selim Yarin, Tanzlehrer und Inhaber der Tanzschule, schaut sich die Abläufe an. „Die Proben laufen wirklich super. Alle sind sehr motiviert.“

Proben seit den Sommerferien

Seit den Sommerferien steckt die gesamte Tanzschule Albrecht in den Vorbereitungen für ihre Tanzshow „Time to Dance“, die am 6. Januar in der Osnabrückhalle zu sehen sein wird. Hip Hop, Stepptanz, Disco-Dance, Kindertanz, Gesellschaftstanz oder Videoclip-Tanz sowie Integrativer Tanz oder Zumba werden bei der Show aufgeführt. „370 Tänzer zeigen in der Show, was sie können“, sagt Yarin.

Für die Georgsmarienhütter Tanzschule ist es nicht die erste Show. „Vor einigen Jahren hatten wir in der Sporthalle Wellendorf bereits eine kleinere Tanzshow. 2014 waren wir ebenfalls in der Osnabrück-Halle“, erklärt Yarin. Zum ersten Mal sei der Paartanz dabei. Knapp 15 Paare präsentieren dort den „Disco Charles“. Jede Tanzrichtung sei abwechslungsreich. „Bis zu 60 Personen werden zusammen auf der Bühne Hip Hop und Jump Style tanzen“, sagt der Tanzlehrer.

Stepptanz-Formation und Videoclips

Alle Generationen finden in der Show Platz. „Wir haben Tänzer von drei Jahren bis Ende 50.“ Neben Hip Hop und anderen Tanzrichtungen werde die Stepptanz-Formation „Tap’e’motion“ auftreten. Sie sind Deutsche Meister in Stepptanz 2016 geworden. Insgesamt gab es vier große Proben. „Nach der bevorstehenden Winterpause kommt die Generalprobe am 4. Januar.“ Am 6. Januar dann seien die Tanztruppen schon ab 12 Uhr in der Osnabrück-Halle. Auf einer zwölf Quadratmeter großen Leinwand werden während der Show Videoclips von den Proben zu sehen sein, so Yarin. Die Tänzer werden Kostüme sowie gesponserte T-Shirts der Tanzschule tragen.

Die Show ist öffentlich. Der Kartenvorverkauf startete bereits im Oktober. Tickets sind in der ADTV Tanzschule Albrecht in Georgsmarienhütte oder in der Osnabrück-Halle erhältlich. Wer noch Karten kaufen möchte, der sollte sich allerdings beeilen: „Ich denke, 80 Prozent der Karten sind bereits verkauft. Die Nachfrage ist sehr groß“, sagt Organisator Selim Yarin. „Das Wichtigste für uns ist das Miteinander. Alle Tänzer freuen sich riesig auf die Show und können es kaum erwarten.“

After-Show-Party im Alando Palais

Im Anschluss an die Show findet die After-Show-Party im Alando Palais statt. Bei Vorlage der Eintrittskarte ist der Eintritt in der Diskothek frei. Einlass ist ab 18 Jahren.