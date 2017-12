Trost zur Weihnacht Bischof Bode besucht 120 Patienten des Franziskus-Hospitals

awen Georgsmarienhütte. Hoher Besuch am Heiligen Abend im Franziskus Hospital Harderberg: Bischof Bode hatte sich angekündigt, um Patienten und Diensthabenden ein frohes Fest zu wünschen. Bei seinem Rundgang über die Stationen ließ sich Bode von einer Engelschar begleiten. Dazu hatten sich Töchter von Mitarbeitern kostümiert, liefen von Zimmer zu Zimmer, sagten ein Weihnachtsgedicht auf und eilten dem Bischof voraus.

Dieser unterhielt sich an jedem Bett mit all jenen, die über die Feiertage das Krankenhaus nicht verlassen durften, spendete Trost und nahm sich die Zeit für ein kleines Pläuschchen. Anschließend übergaben die Pflegerinnen und Pfleger den Patienten ein kleines Präsent. Jeder erhielt ein Handtuch der Klinik, weihnachtlich verpackt, darauf ein weißer oder roter Tannenbaum.

Die Tannenbäume erweckten Bodes Aufmerksamkeit: Er erkundigte sich, wo die denn wohl herkämen. Die Mutter einer OP-Schwester hatte sie liebevoll gebastelt und dem Franziskus-Hospital zur Verfügung gestellt.

Spielzeug für die Kinder

Statt des, so Geschäftsführer Michael Kamp, von den Patienten als Trophäe geschätzten Handtuchs bekamen die Kinder Spielzeug, so auch Mehtoj aus Tadschikistan. Er war über Weihnachten bereits um zweiten Mal am Harderberg. Mehtoj wurde über das Friedensdorf Oberhausen an das Franziskus Hospital vermittelt und musste erneut am Fuß operiert werden.

Anzeige Anzeige

Er freute sich sichtlich über den Besuch des Bischofs und natürlich auch über seine Geschenke, darunter ein Auto-Baukasten. Obwohl erst fünf Jahre alt und weit fort von Zuhause, versteht Mehtoj bereits ein wenig Deutsch, insbesondere wenn es ums Essen geht, wie seine Pflegerin berichtete.

Immer wieder die Hände desinfiziert

Zu den ersten Patienten, die der Bischof an Heiligabend besuchte, gehörte auch Dieter Marx. Auch er musste bereits zum zweiten Mal operiert werden. Er nutzte die Gelegenheit, sich bei Ärzten und Pflegepersonal auch für die „nette Bedienung“ zu bedanken, während Bode bereits ins nächste Patientenzimmer eilte. Natürlich nicht, ohne sich jedes Mal die Hände zu desinfizieren. Eine Pflichtübung, die für den Bischof eine Selbstverständlichkeit war. „Riecht gut“, befand Franz-Josef Bode – und widmete sich dem nächsten Patienten.

Drittel der Normalbelegung

Rund 120 Menschen mussten die Weihnachtsfeiertage im Franziskus Hospital verbringen. Nach Angaben des Geschäftsführers Michael Kamp ist das rund ein Drittel der Normalbelegung. Besondere Freude löste Bodes Besuch auf der Kinderstation aus. Eine Geburt am Heiligen Abend gab es zum Zeitpunkt des bischöflichen Besuchs zwar nicht zu feiern, aber eine Mutter, die am Vortag entbunden hatte, war begeistert. „Mit dem bischöflichen Segen, was soll da noch schief gehen?“ Vor dem Gang über die Stationen hatte Bode in der Kapelle des Krankenhauses eine Weihnachtsandacht gehalten.