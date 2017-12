B51 kein Kandidat Tempo 30 in GMHütte: Rat legt Strecken für Modellprojekt fest

Georgsmarienhütte. Im Frühjahr hat der GMHütter Rat beschlossen, dass die Stadt beim Land den Antrag auf Aufnahme in den dreijährigen Modellversuch Tempo 30 stellt. Jetzt sind endgültig die Streckenabschnitte im Stadtgebiet festgelegt. Keine Mehrheit fand die Einbeziehung der B51.

Bis Mitte Januar kommenden Jahres müssen die Kommunen, die sich beteiligen wollen, die Unterlagen für die Teilnahme am „Modellprojekt Tempo 30“ des Landes in Hannover einreichen. Zum Zuge dürften am Ende nur sechs Kommunen kommen. Denn wie Fachbereichsleiter Torsten Dimek Anfang November im Fachausschuss ausgeführt hat, plant das Land, für Großstädte beziehungsweise Großstadtregionen, Mittel- und Kleinstädte sowie kleine Orte jeweils mindestens zwei Streckenabschnitte zu untersuchen.

Zwei Streckenabschnitte

GMHütte geht endgültig mit zwei Streckenabschnitten ins Bewerbungsrennen. Wie schon zuvor im Stadtplanungsausschuss fand der dritte Verwaltungsvorschlag, der B51-Bereich vom südlichen Ortseingang Nähe Herrenrest bis zur Abzweigung Wellendorfer Straße (K331), auch im Rat keine Mehrheit. Bei nur acht Ja-Stimmen wurde die Berücksichtigung abgelehnt.

Für die beiden anderen Vorschläge gab es dagegen fraktionsübergreifend Zustimmung: die Klöcknerstraße (L95) im Bereich Oesede zwischen Unterer Gartbrink und Harzer Straße sowie die Sutthauser Straße (K301) in Holzhausen zwischen dem Bahnübergang und Im Loh.

Die Vorgaben des Landes für Städte und Gemeinden, die sich bewerben, sehen vor, dass die Streckenabschnitte für den Tempo-30-Versuch eine Mindestlänge von 500 Metern haben müssen. Außerdem sollen nach Möglichkeit bestehende Knotenpunkte einbezogen werden und die Erwartungen hinsichtlich der Reduzierung der Lärmbelastung oder der Verbesserung der Luftqualität ausgeführt werden.

Anforderungen hoch

Die Verwaltung wird die Bewerbung jetzt Anfang des kommenden Jahres zusammenstellen. Die Anforderungen sind relativ hoch, da der dreijährige Modellversuch wissenschaftlich begleitet wird.