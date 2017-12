EU-Recht in der Landwirtschaft Themenabend Nitrat in Oeseder Landvolkhochschule

Georgsmarienhütte. Nitrat im Grundwasser – für Landwirte ein heißes Eisen. Sachliche und rechtliche Fragen standen im Mittelpunkt eines Themenabends in der Katholischen Landvolkhochschule, der, so der pädagogische Mitarbeiter Andreas Brinker, einen „Wassertag“ des Winterkurses abrundete.

Unter dem Motto: „Nitrat – alles, was (EU)Recht ist“ hatte Michael Steinkamp vom Osnabrücker „europe-direct“-Büro der Europäischen Kommission Experten zu Vortrag und Diskussion über das Thema und seine rechtlichen Rahmenbedingungen eingeladen. Nitrat ist eine Stickstoffverbindung, die als Pflanzendünger zunächst nützlich ist, bei Überdüngung jedoch ins Grundwasser gelangt und gesundheitsschädliche und umweltbelastende Folgen verursacht.

Nitratwerte überschritten

Weil in bestimmten Regionen die zulässigen Nitratwerte von 50 mg/l im Grundwasser überschritten wurden, hat die Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg 2014 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Diplom-Jurist Jörn Simme vom Lehrstuhl für Europarecht der Universität Osnabrück erklärte den Zuhörern, rund 30 jungen Landwirten des Winterkurses sowie etlichen älteren Semestern, die einzelnen Schritte des rechtlichen Verfahrens.

In der EU-Nitrat-Richtlinie von 1991 wurden unter Zustimmung der Mitgliedsstaaten Regeln zum Gewässerschutz in der Landwirtschaft aufgestellt. Die Staaten unterliegen einer regelmäßigen Kontroll- und Berichtspflicht. Bei Pflichtverletzungen greift die Kommission zunächst zu außergerichtlichen Mitteln. So erhielt Deutschland bereits 2013 und 2014 Mahnschreiben. Weil jedoch auf nationaler Ebene keine Reform des Düngerechts erfolgte, strengte die Kommission im Herbst 2014 ein Feststellungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg an.

Es droht Zwangsgeld

Wenn Deutschland nicht schnell effektive Maßnahmen ergreife, um die Nitratwerte zu senken, müsse es, so Simme, mit einem Zwangsgeld in mindestens sechsstelliger Höhe oder, im letzten Schritt, mit noch höheren Pauschalstrafen rechnen. Frankreich sei schon verurteilt worden, drei Milliarden Strafzahlungen stünden im Raum. Ob die 2017 erfolgte Novellierung der deutschen Düngeverordnung ausreiche, müsse abgewartet werden. Für viele Landwirte bedeute diese Novellierung ab Januar 2018 die Pflicht zur Erstellung von Stoff-Strom-Bilanzen.

Als Trinkwasser-Experte stellte Ralph-Erik Schaffert, Geschäftsführer des Wasserverbands Bersenbrück, fest, dass erhöhte Nitratbelastungen – in seinem Bezirk teilweise bis zu 180mg/l – in Abhängigkeit zur jeweiligen Bodenbeschaffenheit stünden: Durch sandige Böden sickerten Wasser und Dünger zweieinhalbmal schneller als durch schwere. Die Landtechnik sei gefordert, „intelligente umweltschonende Lösungen“ zu finden. Wie Landmaschinenhersteller durch moderne Technik inklusive digitaler Anwendungen die Düngerverteilung zu verbessern und möglichst gering zu halten versuchen, berichtete Stephan Horstmann von der Firma Amazone.

Tourismus und Lagunen

In der anschließenden Diskussion kamen Maisanbau, Tierhaltung und Fleischproduktion, Gülletourismus, Lagerhaltung von Gülle in sogenannten Lagunen und andere Problemfelder zur Sprache. Ob die technischen Neuerungen zur Absenkung der Nitratwerte führen und vom EuGH als ausreichend eingestuft werden, um eine Verurteilung Deutschlands zu verhindern, müsse abgewartet werden, sagte Simme.