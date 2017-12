„Stärken gebündelt“ Neues Logo für die GMH Gruppe

Georgsmarienhütte. Die Unternehmen Stahlwerk Georgsmarienhütte GmbH, Blankstahl GmbH, Recycling GmbH, Akademie GmbH und Systems GmbH – alles Unternehmen der GMH Gruppe – zeigen sich seit Kurzem mit einem neuen Erscheinungsbild.

Wie an allen Unternehmensstandorten der GMH Gruppe wurden die Logos auch auf dem Gelände in GMHütte ausgetauscht. Ab sofort bilde der individuelle Standortname eine Einheit mit der GMH Gruppe. Ein wichtiges Erkennungszeichen im neuen Markenbild sei das überarbeitete Logo mit dem roten Signet, dem Feuertopf. Der Logowechsel und der neue Markenauftritt der GMH Gruppe verdeutlichen laut Mitteilung der Gruppe den Zusammenschluss zu einer leistungsstarken Unternehmensgruppe.

„Der neue Markenauftritt ist ein sichtbares Zeichen für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie ‚Zukunft GMH Gruppe‘, betont Frank Koch, Vorsitzender der Geschäftsführung der GMH Holding. „Wir haben unsere Organisation den veränderten Anforderungen angepasst, unsere Stärken gebündelt und unsere Kompetenzen am Markt- und Wettbewerbsumfeld ausgerichtet“, so Koch weiter. Unter dem Dach der GMH Gruppe wurden die vier Business Units Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung, Lenkungstechnik und Schmiedetechnik sowie der Guss-Bereich als Beteiligungsgesellschaft etabliert.

Die GMH Gruppe

Zur GMH Gruppe gehören 25 mittelständische Unternehmen. Insgesamt arbeiten rund 7000 Mitarbeiter an industriellen Lösungen aus Stahl und Eisen für die großen Herausforderungen in den Branchen Mobilität, Energie und Maschinenbau sowohl am Standort Deutschland wie auch weltweit.