Standgebühren für Märkte steigen GMHütte schießt 7000 Euro bei Wochenmärkten dazu

Georgsmarienhütte. Sie sind vor allem von Älteren geschätzte Einkaufsmöglichkeiten für frische Produkte und haben auch in GMHütte viele Stammkunden. Doch auch die Wochenmärkte in Oesede und Alt-GMHütte spüren, dass die Zahl der Beschicker rückläufig ist, es mehr Abgänge als Zugänge bei den Ständen gibt.

Freitags ab 14 Uhr ist in Oesede Markttag und der Rote Platz der große Einkaufstreffpunkt. Auf den ersten Blick ist alles wie immer, aber die Zahlen zu den Standgrößen zeigen eine eindeutige Entwicklung: Waren es vor drei Jahren noch 247 laufende Frontmeter, die von Stadt-Mitarbeiterin Kirsten Etgeton durchschnittlich insgesamt mit den Beschickern abgerechnet wurden, so wird für den Zeitraum 2018 bis 2021 nur noch von im Schnitt 205,5 Verkaufsflächen-Metern pro Markttag ausgegangen.

Maßvolle Gebührenerhöhung

„Wir sollten uns über jeden Markt freuen, den wir haben“, betonte dann auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Dälken im Finanzausschuss während der Diskussion über die Erhöhung der Standgebühren auf Wochenmärkten. Zuletzt sind in der Hüttenstadt 2009 die Sätze angehoben worden. Damals lag der Entscheidung aber keine Gebührenkalkulation zugrunde, die nach den Vorgaben des Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) jetzt alle drei Jahre erfolgen muss.

Deshalb stand das Thema jetzt auf der Tagesordnung des Finanzausschusses. Bisher gibt es in der Stadt GMHütte eine sowohl für Wochenmärkte als auch Volksfeste, Spezialveranstaltungen und Jahrmärkte geltende Gebührensatzung. Jetzt wird zum 1. Januar 2018 eine Marktordnung Wochenmärkte eingeführt.

Vorgesehen ist hier eine maßvolle Gebührenerhöhung. Gegenwärtig müssen die Standbetreiber in Oesede 1,50 Euro pro Frontmeter, aber mindestens einen Betrag von 8,70 Euro pro Markttag an die Stadt zahlen. In Alt-GMHütte sind es pro Marktbeschicker und Tag sechs Euro. Der Grund für die unterschiedliche Höhe: „In Alt-GMHütte haben wir so gut wie keine Servicekosten, da kein Marktmeister vor Ort sein muss“, wie Fachbereichsleiterin Bärbel Lührmann zu den Zahlen erläuterte.

Im Gegensatz zum Stadtzentrum hat der Markt vor der Sparkasse an der Kreuzung Hasedehnen/Hindenburgstraße einen schweren Stand hat. „Der Fischmann kommt schon einige Wochen nicht mehr, und auch ein anderer Anbieter überlegt, ob es sich noch lohnt“, beschreibt Grünen-Vertreter Wolfgang Springmeier die überschaubare Markt-Lage angesichts von normalerweise nur drei bis vier Ständen.

Linke-Ratsmitglied Peter Schmechel schlägt sogar vor, in Alt-GMHütte ganz auf Gebühren zu verzichten: „Stattdessen können wir besser in Oesede was drauflegen“, bringt er in die Diskussion. Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Martin Dälken ist das ab er keine Lösung: „Sechs Euro retten den Wochenmarkt auch nicht.“

Für Stadtteil-Urgestein Wolfgang Springmeier steht jedenfalls fest: „Wenn wir noch lange warten, hat sich das Thema von selbst erledigt.“ Aus seiner Sicht wäre eine „Mischkalkulation“ der bessere Weg als ein Verzicht auf Standgebühren: „Wer in Oesede einen Standplatz hat, sollte auch in Alt-Hütte auf dem Markt stehen“, lautet für ihn der sinnvollere Ansatz, um das Marktgeschehen zu beleben. Vielleicht könne die Attraktivität auch dadurch verbessert werden, den Platz zum Combi zu verlegen, regt er an, über einen Standortwechsel nachzudenken.

Einig sind sich die Finanzausschussmitglieder in der Bedeutung des Marktangebots: „Durch das Angebot wird die Nahversorgung mit ausgewogenen Produkten außerhalb der Einzelhandelsgeschäfte erhalten“, hat die Verwaltung in der Sitzungsvorlage ausgeführt. Dieser Aspekt wird auch in der Diskussion immer wieder hervorgehoben.

6000 Euro Mehreinnahmen

Die Beschlussempfehlung erfolgt am Ende einstimmig. Für den Wochenmarkt in Oesede soll die Gebühr pro Meter Standfläche von 1,50 auf 2,10 Euro angehoben werden. In Alt-GMHütte sind ein Euro je Frontmeterlänge vorgesehen. Im Stadtzentrum gibt es weiter einen Mindestbetrag, der unverändert 8,70 Euro beträgt.

Das entspricht bei beiden Märkten einem Kostendeckungsgrad von 75 Prozent. Für eine Abdeckung aller Kosten wäre in Oesede eine Erhöhung auf 2,82 Euro pro Frontmeter und in Alt-GMHütte auf 1,30 Euro nötig gewesen. So bringt die Anhebung jetzt für 2018 Mehreinnahmen von 6000 Euro. Knapp 7000 Euro schießt die Stadt damit künftig jährlich bei den Wochenmärkten dazu – 6499 Euro in Oesede und 415 Euro in Alt-GMHütte.

Ende 2020 muss die Stadt jetzt das nächste Mal eine Gebührenkalkulation vornehmen. Das Thema Attraktivität der Wochenmärkte und insbesondere Möglichkeiten, den Standort Haseldehnen/Hindenburgstraße aufzuwerten, dürfte aber schon früher auf die Tagesordnung kommen.

Dass hier auch die Bürger im Stadtteil gefragt sind, hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Dälken noch einmal betont: „Wir hören immer wieder, die Nahversorgung ist bedroht, stellen aber immer wieder fest, dass die Leute oft alles wollen, aber selber nicht hingehen“, machte er deutlich, dass die Politik zwar für den organisatorischen Rahmen sorgen kann, aber nicht dafür, dass der Wochenmarkt auch die nötige Kundenfrequenz hat.