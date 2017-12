Georgsmarienhütte. Knapp vier Stunden hat es am Dienstagabend im Finanzausschuss gedauert, bis alle Punkte zum Haushalt 2018 abgearbeitet waren. Eins zeichnet sich für die entscheidende Ratssitzung am Donnerstag, 14. Dezember, ab: Es wird keine Anhebung der Grundsteuern A und B geben, um das Etatdefizit von rund drei Millionen Euro zu verringern.

Die Rahmendaten des Etatentwurfs 2017 machen deutlich, dass GMHütte in den kommenden Jahren finanziell einiges zu stemmen hat: Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit von rund drei Millionen Euro aus, und bei geplanten Investitionen von 13,68 Millionen Euro, denen Einnahmen beziehungsweise Fördermittel von knapp 1,5 Millionen Euro gegenüber stehen, droht eine massive Neuverschuldung, wenn nicht an der Sparschraube gedreht wird.

Einigkeit bei Rehlberg und Michaelisschule

Bei drei großen Kosten-Projekten der kommenden Jahre gibt es weitgehend Einigkeit zwischen CDU-Fraktion, SPD/FDP-Gruppe sowie Grünen-Fraktion und Linke-Vertretern. Dies betrifft die mit insgesamt 9,1 Millionen bezifferte Realisierung der Neugestaltung des Areals Rehlberg, die Frage einer Sanierungs- oder Neubaulösung für die Michaelisschule in Oesede sowie die notwendigen Sanierungsschritte auf dem Roten Platz und dem Stadtplatz vor beziehungsweise hinter dem GMHütter Rathaus.

Beim Rehlberg werden die Mittel vorgesehen, um 2018 und 2019 im ersten Schritt den Sportplatz, ein neues Sportlerheim sowie weitere Elemente umzusetzen. Aber in welchem Umfang dann die Freigabe der vorgesehenen 6,5 Millionen Euro erfolgt, soll erst entschieden werden, wenn feststeht, ob die erhofften Fördermittel in Höhe von insgesamt einer Million Euro auch tatsächlich fließen.

Bei der Michaelisschule sollen angesichts der mehr als sechs Millionen Euro, die sowohl eine Sanierung als auch ein Neubau kosten, jetzt noch einmal im Rahmen eines Prüfauftrags ergebnisoffen alle Lösungsideen und -Modelle diskutiert werden. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Dälken stellte hier auch das bisherige Schulstruktur-Konzept infrage, die jetzigen Grundschulstandorte zu erhalten: „Eventuell müssen wir schauen, ob es eine geeignete andere städtische Fläche für einen Neubau gibt, wenn dadurch Einsparungen möglich sind.“

Für die SPD/FDP-Gruppe brachte Heiner Trimpe-Rüschemeyer ein neues Gebäude auf einer Fläche ins Spiel, die den Bolzplatz an der Schule einbezieht: „Dann könnten wir die jetzigen Räume weiter nutzen, bis die neue Schule fertig ist und so zum Beispiel Geld für eine zwischenzeitliche Unterbringung der Klassen in Containern sparen.“ Hier soll jetzt im Fachausschuss unter dem Motto: „Neu denken“, noch einmal intensiv über den richtigen Weg diskutiert werden.

Auch beim Roten Platz vor dem Rathaus und dem Stadtplatz gibt es Konsens zwischen den Fraktionen: Hier wurden einstimmig insgesamt 484000 Euro für Sanierungsarbeiten in den Haushalt eingestellt. Im Rahmen der darin enthaltenen 284000 Euro für den Bereich vor dem Rathaus soll auch die Oeseder Straße in das einheitliche Bild einbezogen werden.

Rat entscheidet am 14. Dezember

Es gibt auch weiter strittige Punkte. Dies betrifft zum Beispiel den von der SPD/FDP-Gruppe geforderten Einstieg in die Sanierung der Alten Wanne oder eine Aufsplittung beziehungsweise teilweise Verschiebung der mit 450000 Euro veranschlagten Umbaukosten im Rathaus. Die Themen könnten Mitte Dezember noch einmal bei der Haushaltsverabschiedung im Rat ein Thema werden. Gleiches gilt auch für einen Grünen-Antrag zum Rehlberg, der Mitte November im Verwaltungsausschuss (VA) keine Mehrheit gefunden hat. Der Vorschlag zielt darauf ab, statt zwei Gebäude für Sportlerheim und Funktionsräume vorzusehen, alles unter einem Dach unterzubringen.

Ein Punkt ist aber in jedem Fall vom Tisch: eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern A und B von 360 auf 390 Punkte. Das hätte Mehreinnahmen von rund 350000 Euro zur Folge. Aber die SPD/FDP-Gruppe signalisierte gleich zu Sitzungsbeginn, dass sie dies nicht mit tragen werde, da eine Grundsteuer-Anhebung nach der 2016 auf Antrag der Grünen erfolgten Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für die künftige Finanzierung der Straßenerneuerungen nicht nötig sei. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Annette Jantos: „Das Thema macht für uns erst Sinn, wenn sämtliche bisher erneuerten Straßen abgerechnet sind.“

Daraufhin war auch für die CDU-Fraktion klar, dass es im Haushalt 2018 keine Mehrbelastung für die Bürger gibt. Fraktionsvorsitzender Martin Dälken: „Steuererhöhungen wären für uns machbar, wenn dies von allen Fraktionen mitgetragen wird. Da dies nicht der Fall ist, hat sich das erledigt.“