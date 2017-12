Aus der Bank in den Knast: Einbrecher rennt Polizei in die Arme MEC öffnen

Die Polizei hat am Sonntag einen Mann festgenommen, der in eine Bank eingebrochen war. Ein Richter schickte den Mann am Montag in Untersuchungshaft. Symbolfoto: dpa/Boris Roessler

yjs/pm Georgsmarienhütte. Die Polizei hat am Sonntag einen Mann in Georgsmarienhütte festgenommen, der in eine Bank eingebrochen war. Eine Richterin schickte den 45-Jährigen am Montag in Untersuchungshaft.