Eine Fichte unter Laubbäumen Baum des Jahres in GMHütte gepflanzt

Georgsmarienhütte. Ganz am hinteren Ende der Naherholungsfläche am Schauenroth in GMHütte stehen die unterschiedlichsten Bäume. Ob Walnuss, Sommerlinde oder der Bergahorn, mittlerweile sind es 28 verschiedene Arten. Nun ist wieder ein neues Exemplar hinzugekommen: eine schlichte Fichte. Eine Fichte? Alle Bäume hier haben eines gemeinsam: Sie sind bereits „Baum des Jahres“ gewesen. Und in diesem Jahr wurde nun mal die Fichte dazu gekürt.

Seit 1989 ist die Grünfläche am Schauenroth der Ort, an dem die Bäume gepflanzt werden. Dementsprechend griffen auch in diesem Jahr Bürgermeister Ansgar Pohlmann, Christoph Ruthemeyer als Kuratoriumsmitglied der Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück, Andreas Rauf vom Bauhof sowie der städtische Umweltbeauftragte Andreas Möllenkamp zu den Spaten, um den noch kleinen Nadelbaum an seinen neuen Bestimmungsort zu pflanzen. Bürgermeister Ansgar Pohlmanns Dank ging dabei an die Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück, die wie in jedem Jahr den Städten und Gemeinden im Landkreis einen „Baum des Jahres“ als Schenkung zur Verfügung gestellt hat.

Die gewöhnliche Fichte (lat. Picea abies) wird auch Gemeine oder Europäische Fichte genannt. Regional, vor allem in Süddeutschland und in den Alpenländern, trägt sie auch den botanisch nicht ganz korrekten Namen „Rottanne“. Sie ist die einzige in Deutschland natürlich vorkommende Fichtenart, wenngleich ihre Heimat eigentlich die Taiga ist. In dieser eher kalten Vegetationszone liegt ihr natürliches Hauptverbreitungsgebiet. Weiter südlich ist das natürliche Vorkommen der Fichte auf die kühleren Standorte beschränkt.

Damit hat die Fichte ein Problem: Sie gilt als diejenige Baumart, die das schlechteste Anpassungspotenzial an die erwarteten klimatischen Veränderungen unter den Waldbäumen hat.

Aber noch ist die Fichte deutschlandweit sehr präsent und ist nicht nur die zahlenmäßig stärkste Baumart, sondern gilt auch immer noch als Symbolbaum für eine gelungene Wiederbewaldung. Auch wenn vielen ein Laub- oder Mischwald lieber ist als eine Fichtenschonung.