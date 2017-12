Einstimmung auf die Weihnachtszeit Erstes Adventskonzert der GMHütter Chorgemeinschaft Peter und Paul

Rund 220 Besucher waren gekommen, um das erste Adventskonzert der Chorgemeinschaft Peter und Paul zu hören. Foto: Hermann Pentermann

awen Georgsmarienhütte. Standing Ovantio in St. Peter und Paul: Rund 220 Besucher waren gekommen, um das erste Adventskonzert der Chorgemeinschaft Peter und Paul zu hören. Glasklare Stimmen, Nicole Müller an der Harfe und Elena Loges an der Querflöte bildeten die Glanzlichter einer niveauvollen Einstimmung auf die Weihnachtszeit.