So elegant wie die Großen Junge Eiskunstlauftalente zeigen in GMHütte ihr Können

cby Georgsmarienhütte. Es ist schon fast eine Tradition: Jahr für Jahr verzaubert der Nachwuchs des Eissportclubs Herford die Besucher von „GMHütte on Ice“ mit einer Eislaufgala. Jetzt war es wieder soweit.

Und wieder war es herzerwärmend, was die Eisläuferinnen auf der Oeseder Eisbahn darboten. Die jungen Talente präsentierten den Zuschauern am frühen Sonntagabend Ihr neueinstudiertes Programm, bei dem sie nicht nur mit Sprüngen und Pirouetten zur Höchstform aufliefen, sondern auch in Formation auf dem gefrorenen Wasser unterwegs waren.

Erst mal warmlaufen

Nach dem gemeinsamen warmlaufen absolvierten die Kinder Ihre jeweiligen Choreografien, zu denen aus den Boxen die passende Musik schallte. Auch die Bekleidung war auf die Klänge abgestimmt, etwa als die achtjährige Alexandra zu rhythmischem Charleston in eleganter Gaderobe über das Eis flitzte.

Als jüngste wagte sich die vierjährige Emily, unterstützt von Ihrer Trainerin, auf die Lauffläche. Besonders viel Eiskunstlauferfahrung brachte die elfjährige Janine mit, was sie den Zuschauern mit Sprungkombinationen,

Anzeige Anzeige

Einzelsprüngen und kunstvoll ausgeführten Pirouetten bewies. Kurze Spielszenen unter Beteiligung aller Kinder lockerten die Show zwischen den Einzeldarbietungen auf. Lachend und mit roten Wangen nahmen die jungen Eiskunstläufer dann nach knapp einer Stunde Abschied von ihrem Publikum.