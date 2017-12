Chamäleon auf der Bühne Kabarettistischer Jahresrückblick mit Comedian Jörg Knör in GMHütte

Georgsmarienhütte. Eine ganze Handvoll Prominenz aus Politik, Kultur und Gesellschaft gab sich in Georgsmarienhütte ein Stelldichein – wenn auch nicht persönlich. „Das war’s mit Stars“ nennt der Hamburger Comedian, Kabarettist und Parodist Jörg Knör sein Programm als spritzigen Jahresrückblick. Im Niedersachsensaal des Rathausesbeleuchtete Knör die Kapriolen von Prominenz aus Politik und Gesellschaft des ablaufenden Jahres 2017.

Täuschend echt knöpfte sich der Comedian noch einmal die handelnden oder auch verstorbenen Protagonisten und solche mit einem runden Geburtstag oder auch Todestag vor. In seinem Jahresrückblick hatte er sie allesamt sehr gekonnt „drauf“ – sowohl in Mimik, Gestik als auch in phonetischer Imitation. Das Multitalent zeigte sich in vielerlei Verkleidung, mit Accessoires und Requisiten in seinem Auftritt als wahres Chamäleon auf der Bühne.

Da drängelten sich neben dem Ex-Papst Benedikt XVI. die Altkanzler Helmut Schmidt, als Raucher unverwechselbar, Helmut Kohl oder Gerhard Schröder, aber auch ein Karl Lagerfeld oder Inge Meysel als Mutter der Nation auf der Bühne.

Beißende Ironie

Natürlich übergoss Knör mit beißender Ironie ebenso die aktuell agierenden Politiker, wie mit Merkels verwirrender Neujahrsansprache oder ob Martin Schulz „noch Puls habe“, über Christian Lindner („der Sonnenkönig der Freien Demokraten“), Erdogans Regierung als Dönerkratie bis hin zu Donald Trumps eigenwilliger Frisur („wie lange das Tier auf dessen Kopf noch stillhalte“).

Von stimmigen Parodien über Otto, Udo Lindenberg oder Marcel Reich-Ranickis Rezension über Roberto Blancos Autobiografie bis hin zu Dieter Bohlen – Knörs Repertoire reichte für eine ganze Busladung gegenwärtig und ehemals aktueller Zeitgenossen.

Auch Boris Becker bekam mit einer Parodie der TV-Sendung „Bares für Rares“ sein Fett weg. Ein „vermessingtes echt goldenes Türschild“ mit der Gravur Störtebeckerzimmer kam unter den Hammer. Es erinnerte an dessen Affäre in einem Londoner Restaurant („niemand störte Becker“).

Knör jedoch lediglich auf seine Parodien zu reduzieren würde seinem vielseitigem Talent als Allrounder und Alleinunterhalter nicht gerecht. Mit viel Witz, teilweise recht frivol und nicht immer zitierfähig, mit offenen oder versteckten Boshaftigkeiten und Wortspielereien würzte das Multitalent seine Parodien und nahm die Vertreter aus allen Bereichen unserer Gesellschaft treffend aufs Korn.

Philosophische Ausflüge

Die in Windeseile immer mal wieder porträtierten Karikaturen verschenkte er an das begeisterte Publikum. Nicht ganz ernst gemeinte philosophische Ausflüge über Luther und Sexismus („wo Anfang, wo Ende“) sowie bissige Satire und ein Schuss Sarkasmus, gepaart mit Ironie, zeichneten seine kurzweilige Parforcejagd aus.

Dabei klebt der Bambi-Preisträger nicht an seinem Programm, spontan bezog er die Zuhörer mit Schlagfertigkeit und kleinen Frechheiten wiederholt mit ein. Stets hatte der Entertainer sein Publikum dabei mit Interaktionen fest im Griff, Kleinkunst im besten Sinne und mit begeisterndem Unterhaltungswert.