GMHütter Kreativangebot für Kinder Eltern können einkaufen, während Kinder im Rathaus basteln

Georgsmarienhütte. Zum zweiten Mal bieten die Kunstschule Paletti und die Stadt Georgsmarienhütte vor Weihnachten samstags nachmittags ein Bastelangebot für Kinder im Rathaus an. Das Motto lautet: „Art to go“. So sind die Kinder gut betreut, während die Eltern zum Beispiel einkaufen.

Im Saal Osnabrück des Rathauses Georgsmarienhütte, dort wo normalerweise Politiker und Verwaltungsmitarbeiter auf dick geplosterten Stühlen tagen, befand sich am Samstagnachmittag ein langer Arbeitstisch mit passenden Bänken. Die Polsterstühle standen in der Ecke, und in der Mitte am Werkstisch war allerhand los: Knapp 20 Kinder kamen über den Nachmittag verteilt, um weihnachtliche „Art to go“ zu basteln.

Bastelstunde im Rathaus

Zum Kreativatelier wird der Raum auch an den kommenden Samstagnachmittagen. Denn von 14 bis 17 Uhr bietet die Kunstschule Paletti dort ein Bastelangebot an. Eltern können ihre Kinder im Rathaus in dieser Zeit für jeweils eineinhalb Stunden betreuen lassen, während sie selbst ihre Besorgungen erledigen. „Wir haben das im vergangenen Jahr auch schon gemacht, damals in einem leeren Ladengeschäft“, berichtete Katharina Staar von der Kunstschule Paletti, die an diesem Samstag gemeinsam mit Josef Brune für das Angebot verantwortlich war. Während die Illustratorin mit den Kindern Weihnachtskarten bastelte, hatte Brune Holz und Werkzeug mitgebracht.

Schon fast ein Profi im Umgang mit Pfeile und Hammer war Marco (12): „Ich war mit meiner Schwester letztes Jahr auch schon hier“, berichtete er: „Das macht Spaß.“ Mit Brunes Unterstützung bastelte Marco aus einem Ast mit Draht, Papier und Wolle einen Engel. „Gerade ritze ich das Gesicht, aber das sieht irgendwie böse aus“, so Marco mit der Pfeile in der Hand, und Brune erklärte: „Die Engel sind letztes Jahr schon gut angekommen. Und Holzarbeiten sind etwas, was Kinder gerne machen.“ Daher gäbe es das Angebot diesmal wieder. Außerdem habe er noch Weihnachtsmänner und Rentiere im Programm, wobei letztere die schwierigste Aufgabe seien. Marco hatte in der Zwischenzeit seinem Engel ein freundliches Grinse-Gesicht verpasst.

„Weil das so gut war“

Während dessen waren Leanddro (7) und seine Schwester Félice (9) konzentriert dabei, Weihnachtskarten zu gestalten. „Wir waren letztes Jahr schon mit dabei“, so Leandro und Félice ergänzte: „Und jetzt wieder, weil das gut war. Und dann müssen wir nicht mit Mama durch die halbe Stadt laufen.“ Pia (6) fragte Staar: „Wie geht ein Tannenbaum?“ Die Kunstpädagogin zeigte ihr, wie sie ganz einfach verschiedene Dreiecke aus Papier ausschneiden und so übereinandersetzen konnte, dass sie einen Tannenbaum ergaben. Die Idee kam an. Allerdings nahm Pia lieber verschiedenfarbige Blätter dafür, anstelle der einheitlich grünen der Bastelvorlage. Ihre Freundin Linda (6) überlegte derweil: „Ich mache was mit Schnee.“ Auf Nachfrage berichtete sie: „Ich bastele gerne.“ Dann werkelte sie wie die anderen hoch konzentriert weiter.