Weihnachtsmarkt in Kloster Oesede „Besonderes Ambiente“ rund um die Johanneskirche

Georgsmarienhütte. Alle Jahre wieder lädt der Weihnachtsmarkt rund um die St. Johanneskirche in Kloster Oesede zum gemütlichen Trubel ein. Mit dem Klosteraner Termin sowie dem ebenfalls am ersten Adventswochenende auf dem Kalender stehenden Weihnachtsmarkt in Alt-GMHütte erfolgte der Startschuss für die insgesamt fünf Weihnachtsmärkte in der Hüttenstadt.

Weihnachtszeit ohne Weihnachtsmarkt. Das wäre für die meisten Menschen undenkbar. In Kloster Oesede sorgten am ersten Adventswochenende rund 40 Stände rund 40 Stände mit weihnachtlichen Dekorationen, Geschenkartikeln jeder Art und vielfältigen Leckereien für die Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

Pohlmann: „Ambiente ist etwas ganz Besonderes“

Am frühen Samstagabend eröffnete Bürgermeister Ansgar Pohlmann den Weihnachtsmarkt. Er bedankte sich bei der Werbegemeinschaft Kloster Oesede und den Vereinen, die den jährlichen Weihnachtsmarkt ehrenamtlich organisieren: „Das Ambiente um die Johanneskirche ist etwas ganz Besonderes.“

Und das nicht nur, weil die Kirche eine der ältesten im Landkreis ist. „Der Weihnachtsmarkt ist von Klosteranern für Klosteraner“, sagte Werbegemeinschaft-Sprecher Tim Lampkemeyer. „Man könnte sagen, dass es ein inoffizieller Jahresabschluss für alle ist“, erklärte er.

Anzeige Anzeige

Startschuss mit Livemusik

Die „kleine Bläsergruppe“ und die „Saitenspringer“ sorgen für die musikalische Umrahmung der Eröffnung des winterlichen Weihnachtsdorfes. „Mit 40 Ständen haben wir eine Rekordzahl erreicht“, zeigte sich Lampkemeyer mit der Entwicklung des Weihnachtsmarktes sehr zufrieden. Seit 1994 wird dieser schon rund um die Johanneskirche organisiert. Sechs bis sieben neue Budenbetreiber seien dieses Jahr dazu gekommen. Der Werbegemeinschaft-Sprecher: „Wir haben ausschließlich Privatpersonen, die die Stände betreiben und in meinen Augen hochwertige Kunst verkaufen.“

Geschenke für den guten Zweck

Die überschüssigen Einnahmen des Weihnachtsmarktes werden jedes Jahr an verschiedene Einrichtungen gespendet. Letztes Jahr durften sich die Zeltlager der KJG und der Messdiener über 1500 Euro freuen. Dieses Jahr soll die Pflege von „Sternenkinder“-Grabstätten in Georgsmarienhütte unterstützt werden. Hier engagiert sich der Verein kfd Kloster Oesede.

Außerdem ist ein Betrag für den Osnabrücker Straßenchor „Abseits“ vorgesehen, der am Sonntag zum ersten Mal auf dem Klosteraner Weihnachtsmarkt aufgetreten ist.

Die Werbegemeinschaft will auch weiter in den Weihnachtsmarkt investieren. So ist in diesem Jahr ein großer beleuchteter Weihnachtsstern in Auftrag gegeben worden, der am Wochenende an den Bäumen über den Dächern der Weihnachtsmarktbuden strahlte.

2000 Euro an Schule und Kindergarten

Einen Scheck in Höhe von 2000 Euro gab es für die Sophie-Scholl-Schule und den Kindergarten Kloster Oesede. Das Geld wurde durch den Verkauf von Familienkalendern gesammelt. „22 Unternehmen unterstützten die Aktion mit Werbeanzeigen“, erläuterte Lampkemeyer zur Aktion. Außerdem werde der Förderverein „Kloster Kids“ wie letztes Jahr finanziell unterstützt. Dieser verwende die Spenden überwiegend für neue Musikinstrumente und Gitarren-, sowie Flötenunterricht.

„Ich wünsche allen eine schöne Zeit“, hatte Bürgermeister Ansgar Pohlmann zur Eröffnung erklärt. Nach dem Klosteraner Weihnachtsmarkt und der Fest-Einstimmung in Alt-Georgsmarienhütte zum Start in die Adventszeit folgt am kommenden Wochenende der Oeseder Weihnachtsmarkt in Oesede, bevor dann Holzhausen und Harderberg darauf an der Reihe sind.