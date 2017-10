Landtagswahl 2017: Wahlkreis 76 CDU-Kandidat Martin Bäumer will zum vierten Mal Direktmandat holen

Glandorf. Bei der Landtagswahl am 15. Oktober tritt für die CDU erneut der Glandorfer Landtagsabgeordnete Martin Bäumer an, der dreimal das Direktmandat mit absoluter Mehrheit geholt hat.

Der am Dienstag, 3. Oktober 2017, 50 Jahre alt gewordene Glandorfer ist seit 1986 CDU-Mitglied und in der laufenden Wahlperiode Sprecher der Landtagsfraktion für den Bereich Umwelt, Energie und Klimaschutz. Der gelernte Sparkassenkaufmann, der bis zum Einzug in den Landtag 2003 stellvertretender Abteilungsleiter der Vertriebssteuerung Individualkunden bei der Sparkasse Osnabrück war, ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

Im Wahlkampf setzt der Unions-Politiker, der seit 1996 auch zur CDU-Kreistagsfraktion gehört und seit 2011 deren Fraktionsvorsitzender ist, besonders auf die Schwerpunkte Bildung, wo er unter anderem für bessere Unterrichtsversorgung und den Erhalt der Förderschulen eintritt, innere Sicherheit oder die Breitbandversorgung. „Hier werden bestimmte Gebiete in Niedersachsen einfach abgehängt. Da muss sich in Hannover dringend etwas ändern“, macht er zur Bedeutung des Zukunftsthemas deutlich.