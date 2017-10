Landtagswahl 2017: Wahlkreis 76 SPD-Kandidatin Jutta Olbricht steht auf Platz 54 der Landesliste

Georgsmarienhütte. Der Landtagswahlkampf ist für SPD-Kandidatin Jutta Olbricht eine neue Erfahrung. Die 60-jährige Georgsmarienhütterin, die ihre Partei in Stadtrat und Kreistag vertritt, ist nach dem überraschenden Rückzug von Kathrin Wahlmann nominiert worden.

Mit Listenplatz 54 hat die GMHütterin wohl keine Chance, über die Parteistimmen in den Landtag zu kommen, aber der Wahlkampf macht ihr sichtlich Spaß: „Das ist eine Herausforderung und gibt noch einmal andere Einblicke.“

Jutta Olbricht, die seit 2001 Parteimitglied ist und von 2010 bis 2014 Vorsitzende des GMHütter SPD-Ortsvereins war, ist trotz der verspäteten Kandidatenkür, die erst Ende Mai erfolgte, schnell in den Wahlkampf-Rhythmus gekommen. Hauptthemen sind nach ihren Erfahrungen an den SPD-Wahlkampfständen sowie bei zahlreichen Hausbesuchen die Frage der sozialen Gerechtigkeit, bezahlbares Wohnen, Verbesserungen bei der Pflege, sowie Bildung und der Umgang mit Ressourcen. Nach der Bundestagswahl sei das Interesse an der Landtagswahl noch einmal deutlich gestiegen, da das Abschneiden der AfD viele Wähler wach gerüttelt habe, ist ihre Einschätzung.

Die SPD-Kandidatin, die verheiratet ist und hat drei Kinder hat, engagiert sich seit mehr als 15 Jahren auch in der Kirchenarbeit.