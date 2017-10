Rund 100 Kinder warfen einen Blick hinter die Kulissen GMHütter Malteser öffneten ihre Türen

khl Georgsmarienhütte. Im Rahmen des vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) initiierten „Maus-Türöffner-Tages“ präsentierten am Tag der Deutschen Einheit die Malteser Georgsmarienhütte sich und ihre Arbeit rund 100 begeisterten Kindern sowie deren Eltern.

Der in Anlehnung an die „Sendung mit der Maus“ veranstaltete „Türöffner-Tag“ gibt jungen Familien in ganz Deutschland die Gelegenheit, hinter die Kulissen verschiedenster Verbände, Organisationen und Unternehmen zu schauen. Seit 2011 organisiert der WDR die Aktion, die Malteser Georgsmarienhütte nahmen in diesem Jahr erstmals teil und gewährten dabei einen spannenden Einblick in ihre Tätigkeiten.

An mehreren Stationen brachten sie den Kindern ihre vielfältigen Aufgabenbereiche spielerisch näher. Einsatzsanitäterin Jasmin Heidecke klärte über wichtige Grundlagen der Ersten Hilfe auf. Dazu schloss sie die Kleinen unter anderem an ein Pulsoximeter an, das neben der Herzfrequenz auch die Sauerstoffsättigung im Blut misst. „Das Gerät kommt bei uns regelmäßig zum Einsatz“, berichtete Heidecke.

Mehr Sauerstoff

„So haben wir schnell einen guten Überblick über den Zustand des Verunglückten und können gegebenenfalls zusätzlichen Sauerstoff zuführen.“ Auch die stabile Seitenlage, die wohl wichtigste Erste-Hilfe-Sofortmaßnahme, vermittelten Heidecke und ihre Kollegen anschaulich. Durch die spielerische Annäherung soll den Kindern die Angst vor Notfallsituationen und Rettungskräften genommen werden.

In den ausgestellten Einsatzfahrzeugen der Malteser Georgsmarienhütte gab es für die Kleinen ebenfalls viel zu entdecken. Der neunjährige Moritz durfte als Versuchsperson auf der Trage des Rettungswagens Platz nehmen. Die Malteser legten ihm Elektroden an und schrieben ein professionelles EKG, den Protokollbogen durfte Moritz zur Belohnung mit nach Hause nehmen.

„Wir wollen die Kinder mit dieser Aktion für unsere Arbeit sensibilisieren“, erklärte Michael Schulze, Einheitsführer der Malteser Georgsmarienhütte. Ihr Wirken gehe zwischen den vielen Angeboten der Freiwilligen Feuerwehren in der öffentlichen Wahrnehmung oft etwas unter. „Der ‚Türöffner-Tag‘ bietet eine tolle Möglichkeit, sich zu präsentieren“, befand Schulze.

Reißleine gezogen

Die Eltern mussten ihren Nachwuchs im Vorfeld für den „Türöffner-Tag“ der Malteser anmelden. Angesichts etlicher Anfragen zogen Schulze und seine Kollegen nach rund 100 Anmeldungen die Reißleine. „Eine gute Entscheidung, denn so konnten wir alle Kinder miteinbeziehen und ihnen heute sehr viel bieten“, zog Michael Schulze ein durchweg positives Fazit.