Ex-Bürgermeister zu Gast Stadtgeschichtlicher Stammtisch mit Burkhard Ritz in GMHütte

Stadtgeschichtlicher Stammtisch mit Burkhard Ritz in GMHütte

Eintrag ins Goldene Buch: Bürgermeister Ansgar Pohlmann (links) und der Leiter des Stadtgeschichtlichen Stammtisches, Theo Elixmann, begrüßten Burkhard Ritz. Foto: Petra Pieper

Georgsmarienhütte. Er kam aus der Landwirtschaft und ging in die große Politik – Burkhard Ritz, 15 Jahre lang Bundestagsabgeordneter in Bonn, danach Finanzminister und später Landwirtschaftsminister in Hannover. Er leitete auch kurze Zeit als Bürgermeister die Geschicke von Oesede. Nun war der 86-Jährige zu Gast beim Stadtgeschichtlichen Stammtisch im Rathaus Georgsmarienhütte.