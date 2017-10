Landtagswahl 2017: Wahlkreis 76 Bad Rothenfelder Tobias Flade kandidiert für FDP

Tobias Flade hat als Landtagskandidat der FDP Listenplatz 37 bekommen und dürfte damit nur geringe Chancen auf ein Landtagsmandat haben. Foto: Klaus Brandes

Georgsmarienhütte/Bad Rothenfelde. Bei der Landtagswahl am 15. Oktober tritt im Wahlkreis 76 Tobias Flade als Direktkandidat für die FDP an. Auf Listenplatz 37 sieht der 27-jährige FDP-Kandidat aus Bad Rothenfelde nur geringe Chancen, in den Landtag einzuziehen.