Kanidaten der Landtagswahl Wahlkreis 76: Grüne mit guten Chancen auf Landtagsmandat

Georgsmarienhütte. Das Direktmandat im Wahlkreis 76 dürften Martin Bäumer (CDU) und Jutta Olbricht (SPD) unter sich ausmachen. Welche Chancen haben die anderen Bewerber, im kommenden Landtag mitzumischen?

Zumindest die Bad Rothenfelder Landtagskandidatin der Grünen, Anna Kebschull, sieht mit Listenplatz 15 gute Chancen auf ein Landtagsmandat.

Die 44-jährige Chemie-Ingenieurin Anna Kebschull hofft, dass die Grünen wieder mehr als zehn Prozentpunkte bekommen. „Das dürfte dann für den Einzug in den Landtag reichen“, prognostiziert sie. Bei der vergangenen Landtagswahl holten die Grünen 13,7 Prozent der Stimmen. Dadurch erhielten die Grünen 20 Mandate.

Kebschull ist seit 2009 bei den Grünen aktiv und stellvertretende Fraktionschefin der Grünen im Kreistag. Bei der vergangenen Landtagswahl hatte die dreifache Mutter auf Listenplatz 39 kandidiert. Diesmal sind die Chancen größer.

Sie erklärt den besseren Listenplatz: „In den letzten Jahren habe ich mich auf landespolitischer Ebene stark engagiert.“ Die Inhaberin einer Nachhilfeschule mit Standorten in Dissen, Bad Laer und Glandorf sieht ihre politischen Schwerpunkte in Landwirtschaft, Bildung, Wirtschaft, Energie und Umwelt. Durch die große Aufgabe der Inklusion sieht Kebschull „dringenden Handlungsbedarf“. In den Schulen würden mehr Förderschullehrer benötigt. Außerdem wünscht sie sich „echte Chancengleichheit“ und formuliert als Ziel „ein Kinder und Lehrer wertschätzendes Schul- und Bildungssystem“.

Einen weiteren Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit sieht sie in dem verantwortungsvollen Umgang mit Tieren und Pflanzen sowie der Akzeptanz und Umsetzung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft. Darüber hinaus will sie sich für eine „Energiewende mit Verstand und für alle“ engagieren. Sie plädiert dafür, die Energie- Umwelt- und Wirtschaftspolitik nicht isoliert zu betrachten. Sie glaubt, dass Ökonomie und Ökologie zusammengehören, und fordert die Unternehmen auf, sich stärker nach dem Nachhaltigkeitsgedanken aufzustellen.

Der 27-jährige FDP-Kandidat aus Bad Rothenfelde, Tobias Flade, will sich um die Stärkung der Ausbildung und das Thema Digitalisierung kümmern. Allerdings sieht er auf Listenplatz 37 selbst nur geringe Chancen, in den Landtag einzuziehen. „Vermutlich wird für ein Landtagsmandat wohl einer der ersten 15 Listenplätze nötig sein“, prognostiziert der stellvertretende Vorsitzende der FDP Osnabrück-Land Süd und Mitglied des Kreisvorstandes der FDP Osnabrück-Land.

Der Kraftfahrzeugmechatroniker bei Volkswagen in Osnabrück will dem Fachkräftemangel den Kampf ansagen. Eines seiner Hauptziele ist, dass der Erwerb des Meistertitels einen ähnlichen Stellenwert wie ein Master bekommt. Zudem soll der kostspielige Weg zum Meistertitel erleichtert werden. Er fordert, für die Weiterbildungen Fachwirt, Techniker und Meister die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren zu streichen. Zudem will er sich für den Ausbau des Breitbandnetzes einsetzen.

Der Direktkandidat der Linken, Niklas Debbrecht, hat bei den Linken keinen Listenplatz für die Landtagswahl erhalten. Der 20-Jährige aus Georgsmarienhütte sieht als politische Schwerpunkte die Bildungs- und Hochschulpolitik. Bildung müsse von der Kita bis zur Hochschule kostenfrei und für alle zugänglich sein.Debbrecht studiert Informatik an der Uni Osnabrück. Zu seinen Hobbys zählen Programmieren, Judo und Festivals.

Zum Wahlkreis 76 gehören die Kommunen Georgsmarienhütte, Hasbergen, Hagen, Bad Iburg, Bad Rothenfelde, Bad Laer, Glandorf. Die beiden Südkreiskommunen Dissen und Hilter gehören zum Wahlkreis 74.