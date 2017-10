Landtagswahl 2017: Wahlkreis 76 GMHütter Niklas Debbrecht kandidiert für Die Linke

Niklas Debbrecht tritt im Wahlkreis 76 für Die Linke an. Foto: Die Linke

Georgsmarienhütte. Bei der Landtagswahl am 15. Oktober tritt im Wahlkreis 76 Niklas Debbrecht als Direktkandidat für Die Linke an. Allerdings hat er bei den Linken keinen Listenplatz für die Landtagswahl bekommen, sodass er im Wahlkreis 76 (Georgsmarienhütte) das Direktmandat holen müsste, was für ihn schwer werden dürfte.