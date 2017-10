Kostenloses WLan Georgsmarienhütte geht ans Netz: Freifunk in Oesede

wie/pm Georgsmarienhütte. Kirmes-Härtetest bestanden: Nach der Probephase in den vergangenen Wochen gibt es in Oesede jetzt rund um den Roten Platz auch offiziell freies W-Lan.

BMails checken, Bilder versenden, die sozialen Netzwerke pflegen oder einfach nur kostenlos surfen? In der Oeseder Innenstadt ist das ab sofort kein Problem: Gemeinsam haben der GMHütter Stadtmarketingverein und die gemeinnützige Initiative „Freifunk Nordwest“ ein frei zugängliches W-Lan-Netz im Bereich des Roten Platzes in Oesede gespannt. Der kostenfreie Internetzugang soll nun auf weitere Teile der Oeseder Innenstadt und auch auf andere Bereiche im Stadtgebiet ausgeweitet werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es im Rahmen von „GMHütte on Ice“ einen ersten erfolgreichen Probelauf mit einem freien und nicht kommerziell betriebenen W-LAN-Zugang gegeben. Nun wurde eine dauerhafte Lösung für den Roten Platz gesucht und gefunden: Zusammen mit dem gemeinnützigen Verein „Freifunk Nordwest“ wurden in einigen Geschäften im Bereich des Roten Platzes und am Kirmesplatz Freifunk-Router installiert, die das freie W-Lan zur Verfügung stellen. Wer will, kann in diesen Bereichen das kostenlose W-Lan nutzen. Ohne Anmeldung, ohne Kosten, ohne Zeit- oder Datenlimit und auch ohne Freifunk-Mitgliedschaft. Das Freifunknetz meldet sich unter der Kennung „nordwest.freifunk.net“ in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf Handy, Smartphone und anderen mobilen Geräten. Die Nutzung ist auch unabhängig davon, ob jemand selbst aktiv einen Freifunkzugang anbietet. ( Weiterlesen: GMHütter Zentrum bekommt freies W-Lan)

W-Lan-Router mit speziellem Freifunk-Betriebssystem

Die Idee hinter Freifunk: Man nehme einen W-Lan-Router und teile seinen Internetzugang einfach mit anderen. Dank Flatrate und hoher Bandbreite ist das inzwischen meist problem- und kostenlos möglich. Allerdings sollte man schon aus rechtlichen Gründen nicht jeden einfach so in sein privates Netz lassen. Das Freifunk-Projekt umschifft diese Klippe: Nicht das heimische Netz wird geöffnet, der Freifunker teilt sein Internet über einen weiteren W-Lan-Router mit einem speziellen Freifunk-Betriebssystem. In diesem Netz tritt nicht der private Anbieter, sondern der Verein als Provider mit den entsprechenden Rechten und Pflichten auf. Ist das Freifunk-Netz dicht genug geknüpft, hat man selbst dann noch Zugang zum Internet, wenn der eigene Zugang gestört oder blockiert ist. Denn die W-Lan-Router im Freifunk-Netz verbinden sich direkt miteinander und versuchen, ein eigenes Funknetzwerk zu bilden – wenn denn weitere Router in der Nähe sind.

Leistungsfähiger separater DSL-Anschluss

Damit das Netzwerk in der Oeseder City stabil läuft und eine hohe Surf-Geschwindigkeit erreicht werden kann, haben die Stadtwerke Georgsmarienhütte zusätzlich zu den privaten Routern einen leistungsfähigen separaten DSL-Anschluss in ihrem Kundenzentrum bereitgestellt. Damit sei ein erster wichtiger Schritt zu einem flächendeckenden W-LAN-Zugang im Oeseder Innenstadtbereich gemacht, wie Bürgermeister Ansgar Pohlmann erläutert: „Ein freier Internetzugang ist heutzutage für viele Besucher enorm wichtig. Deshalb freuen wir uns, dass durch die Kooperation vom Stadtmarketingverein und den Freifunkern sowie mit Hilfe der Stadtwerke eine Lösung für die Stadt Georgsmarienhütte gefunden wurde.“

Mittlerweile sind rund 15 Router in und um den Roten Platz aktiv. Und auch die erste große Probe hat das W-Lan-Netz gemeistert: Während der fünf Kirmestage waren zu den Spitzenzeiten bereits rund 400 Besucher im „Netz“ unterwegs. Damit ist die erste Testphase erfolgreich abgeschlossen und der Blick geht nach vorn: „Wenn sich das Prinzip weiterhin bewährt, wollen wir das W-Lan-Netz in der Oeseder Innenstadt weiter ausbauen und gegebenenfalls auch auf andere Teile im Stadtgebiet übertragen“, so Olaf Bick vom Georgsmarienhütter Stadtmarketingverein.

Bandbreite teilen

Dazu sei es erforderlich, dass sich weitere Partner finden, die entweder selbst Teile ihrer Bandbreite oder nur einen Stromanschluss für einen Router zur Verstärkung des Signales zu Verfügung stellen. Weitere Informationen gibt es zudem bei Herrn Olaf Bick unter 05401/ 850 – 126. Wer einfach mitmachen will kann aber auch so einen Freifunk-Router in Betrieb nehmen und dann auf den Karten der Freifunkseite eintragen. Geeignete Router werden ab rund 12 Euro angeboten, die Software und Anleitungen gibt es auf den Freifunkseiten unter https://ffnw.de/ gratis. Wem das zu viel Frickelei ist: Freifunk bietet auch vorinstallierte Router an. ( Weiterlesen: Internet für alle – Freifunk knüpft in und um Osnabrück ein freies W-Lan-Netz)