Landtagskandidaten Wahlkreis 76 SPD-Spätstarterin gegen CDU-Politikroutinier

Georgsmarienhütte. Die Ausgangsposition ist klar: Der Wahlkreis 76, der neben Georgsmarienhütte noch Hagen, Hasbergen, Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde und Glandorf umfasst, ist bei Landtagswahlen für die CDU eine sichere Bank. Dreimal hat der Glandorfer CDU-Landtagsabgeordnete Martin Bäumer hier zuletzt an den Wahlabenden Grund zum Strahlen gehabt und das Direktmandat jeweils mit absoluter Mehrheit geholt. Zumindest Letzteres will SPD-Kandidaten Jutta Olbricht aus GMHütte diesmal verhindern.

Die beiden Kontrahenten kennen sich bestens: Seit sechs Jahren arbeiten sie in der „GroKo“-Kreistagsmehrheit aus CDU/FDP/CDW-W-Gruppe und SPD/UWG zusammen. Bäumer schätzt an der SPD-Kollegin, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und sozialpolitische Sprecherin ihrer Gruppe im Kreistag ist, dass sie „eine ruhige und sachliche Kreistagskollegin“ sei. Olbricht bescheinigt dem Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion zwar „kein einfacher Partner“ aber „routiniert und höflich“ zu sein.

Seit 14 Jahren im Landtag

Im Wahlkampf geht es darum, die landespolitischen Differenzen zu betonen – gerade wenn die Niedersachsenwahl drei Wochen nach der Bundestagswahl mit den heftigen Verlusten für die beiden großen Parteien besonderen Stellenwert hat. Auf der Wahlkampf-Zielgrade wird das Rennen, wer die stärkste Fraktion im neuen Landtag stellt, auch noch einmal richtig spannend.

Der Landestagsabgeordnete Martin Bäumer, der seit 1986 Unions-Mitglied ist, lässt sich davon aber nicht nervös machen: „Ich hab schon einige Wahlkämpfe hinter mir und weiß, dass es zwischendurch immer solche und solche Phasen gibt“, misst der Glandorfer, der inzwischen seit 14 Jahren den Wahlkreis in Hannover vertritt und am Dienstag seinen Fünfzigsten gefeiert hat, den Wahlumfragen nur begrenzte Aussagekraft zu. „Das sind Momentaufnahmen, was zählt, ist das Ergebnis am 15. Oktober, und da sind wir diesmal vorn“, ist er sich sicher.

Den Wahlabend vor knapp fünf Jahren ist ihm im schlechten Sinne noch bestens in Erinnerung: Mit 52,5 Prozent hatte er fast das gleiche Ergebnis wie Anfang 2008 eingefahren, aber reichte es nach einem Auszählkrimi am Ende nicht für CDU und FDP, sondern Rot-Grün hatte eine Ein-Stimmen-Mehrheit. Der Ausgang soll sich nicht wiederholen.

Dafür ist er seit dem Sommer im Einsatz und hat schon den Bundestagswahlkampf für gemeinsame Termine mit den CDU-Kandidaten genutzt: „Der direkte Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern ist mir während der gesamten Wahlperiode wichtig, nicht nur in der Schlussphase eines Wahlkampfs.“

Natürlich hat die Bundestagswahl Auswirkungen auf das Wahlvotum in Niedersachsen, ist sich Bäumer sicher: „Viele Leute finden das Abschneiden der extremen Parteien erschreckend.“ Deshalb glaubt er, dass bei der Niedersachsenwahl wieder stärker die Mitte gewählt wird. Dafür spreche auch die gute Stimmung, die an den Wahlständen spürbar sei.

„Die Zeichen in Niedersachsen stehen auf Wechsel, wie Mitte Mai in NRW“, gibt sich Bäumer optimistisch. Das werde auch durch die CDU-Schwerpunkte Bildung, wo eine bessere Unterrichtsversorgung und der Erhalt der Förderschulen ganz oben auf der Agenda stehen, innere Sicherheit, wo die rot-grüne Landesregierung die Polizei-Präsens vor Ort reduziert habe, oder das Zukunftsthema Breitbandversorgung deutlich. „Hier werden bestimmte Gebiete einfach abgehängt, und das Land schaut zu. Da muss sich in Hannover etwas ändern“, zeigt sich der vierfache Familienvater kämpferisch.

Auf einen persönlichen Slogan wie seine SPD-Gegenkandidatin hat er verzichtet: „Das ist in unserer Landeskampagne auch nicht vorgesehen. Die Menschen in der Region wissen, wofür ich stehe.“ Die Aussage: „Mit Herz und Verstand für Sie in den Landtag“, sage alles.

Platz 54 auf SPD-Landesliste

„Weil sie authentisch ist“, wirbt Jutta Olbricht auf ihren Wahlplakaten um die Erststimmen in der Region. Der Landtagswahlkampf ist für die SPD-Kandidatin, die nach dem überraschenden Rückzug von Kathrin Wahlmann für die Sozialdemokraten antritt und erst Ende Mai nominiert wurde, eine ganz neue Erfahrung: „Bei den Kommunalwahlen, wenn es um Rat und Kreistag geht, sind die GMHütter Wähler im Fokus. Jetzt geht es auch in Gemeinden, die nach wie vor traditionelle CDU-Hochburgen sind, und wo man als Kandidatin erst mal bekannt werden muss.“

Aber in Kontakt mit Menschen zu kommen, ist eine der Stärken der vor allem auf sozial- und schulpolitische Themen setzenden Kloster Oesederin, die sich seit mehr als 15 Jahren auch in der Kirchenarbeit engagiert. Als sie kürzlich im eher „schwarzen“ Bad Laer bei einem Fußballspiel rote Marmelade verteilt habe, sei einer der Kommentare gewesen: „Respekt, mit ihnen hätten wir hier nicht gerechnet.“

Mit Listenplatz 54 hat sie wohl keine Chance, über die Parteistimmen in den Landtag zu kommen. Aber der Wahlkampf macht ihr sichtlich Spaß: „Das ist eine Herausforderung und gibt noch einmal andere Einblicke.“

Trotz der verspäteten Kandidatenkür Ende Mai ist Olbricht, die seit 2001 Parteimitglied ist und von 2010 bis 2014 Vorsitzende des GMHütter SPD-Ortsvereins war, schnell in den Wahlkampf-Rhythmus gekommen: „Da hab ich viel Unterstützung von Kathrin Wahlmann, den Jusos und den Ortsvereinen bekommen.“

Hauptthemen sind nach ihren Erfahrungen an den SPD-Wahlkampfständen sowie bei zahlreichen Hausbesuchen die Frage der sozialen Gerechtigkeit, bezahlbares Wohnen, Verbesserungen bei der Pflege, sowie Bildung und der Umgang mit Ressourcen: „Nach der Bundestagswahl ist das Interesse noch einmal deutlich gestiegen, da das Abschneiden der AfD viele Wähler wach gerüttelt hat.“ Die SPD sieht sie deshalb auch im Aufwind: „Die Menschen schätzen, dass Stephan Weil eindeutige Positionen hat und klare Worte findet.“

Jede Menge Pflichttermine

Fast jeden Tag steht seit Ende der Sommerferien für die Kandidaten mindestens ein Pflichttermin im Wahlkreis auf dem Kalender, wie am Freitagabend der Start der „Lichtsicht“ in Bad Rothenfelde oder Montag die Ferkelmarkt-Eröffnung bei der Hagener Kirmes. Für Olbricht war das ausgelassene Volksfest-Treiben in der Kirschgemeinde eine Premiere, für Bäumer gehört das Traditions-Event in der Kirschgemeinde seit Langem zu den Highlights in der Region.

Eine Gemeinsamkeit haben hier beide: Statt Alkohol ist Wasser im Glas. Grund zum Feiern besteht dann am Wahlabend, hoffen sowohl die erstmals als Landtagskandidatin antretende Olbricht als auch Politik-Routinier Bäumer.