Landkreis reagiert Nach Anwohnerkritik: Tempo 50 auf Borgloher Straße

Georgsmarienhütte. Die Klage von Anwohnern der Borgloher Straße (K333) gegen die Umleitungsstrecke infolge der B-51-Sperrung in Bad Iburg ist Freitag beim Verwaltungsgericht eingegangen. Etwas ist für die Betroffenen erreicht: Der Kreis hat Tempo 50 und Überholverbot angeordnet.

Am Montagvormittag sind die Schilder überraschend im vorderen Teil der Borgloher Straße ab Bundesstraße 51 aufgestellt worden. Allerdings sorgt auch dies wieder für Kopfschütteln bei den Anliegern der K333. Denn die verkehrsbehördliche Anordnung gilt anscheinend nur für einen rund einen Kilometer langen Abschnitt, nicht aber für den zweiten Siedlungsbereich an den sogenannten Kaffeehäusern, der sich nach einem zwischenzeitlichen Waldstück anschließt, auf dem weiter Tempo 70 gilt. Hier finden sich keine Schilder. Ein Anwohner: „Das wirkt für uns so wie ein hinterlistiger Versuch des Landkreises, die Front der Beschwerdeführer zu spalten.“

Regelung in Absprache mit der Polizei

Der Landkreis hat Montag auf Anfrage unserer Redaktion hierzu erklärt: Die Ergänzung der verkehrsbehördlichen Anordnung vom 21. September um eine Tempo-Beschränkung auf 50 Stundenkilometer statt Geschwindigkeit 70 km/h sowie ein Überholverbot seien in Teilbereichen der K333 in Absprache mit der Polizei am Freitag erfolgt – vor der Klageerhebung, wie ausdrücklich herausgestellt wird.

Für den Rechtsvertreter der Anwohner wirft die aktuelle Beschilderung ein Fragezeichen auf: „Der Landkreis hat am Montag fristgerecht seine Stellungnahme zu unserer Klage abgegeben und dort auch die Erweiterung der Beschilderung angeführt“, so Anwalt Henning J. Bahr. Allerdings gelte diese danach für den gesamten Abschnitt der Borgloher Straße und nicht einen Teilbereich.

Donnerstag möglicherweise Gerichtsentscheidung

Er rechnet möglicherweise am Donnerstag mit einer Entscheidung des Gerichts über den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz wegen der Streckenführung über die K333, die als Umleitungsstrecke nicht geeignet sei, da es hier keine Schutzvorrichtungen wie Fahrrad- oder Fußweg gebe. Rechtsanwalt Bahr: „Der Landkreis hat dem Gericht noch nicht die Verwaltungsakten zur Umleitungsverfügung zur Verfügung gestellt. Erst dann ist nachzuprüfen, ob alle Aspekte berücksichtigt wurden.“