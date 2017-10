Bete, arbeite, singe Chor Gregorianika in der Heilig Geist Kirche

Georgsmarienhütte. Ein ebenso ungewöhnliches wie emotional stimmungsvolles Konzert gab der ukrainische Chor „Gregorianika“ in der Heilig Geist Kirche in Oesede auf seiner Tournee „Ora et labora“. Der Titel „Bete und arbeite“, lässt bereits erahnen, dass die charakteristischen Stimmen die typisch meditative Ausrichtung sowie die tiefe Spiritualität der Gregorianik vermitteln wollen.

Man schließe die Augen und stelle sich ein abgelegenes Kloster mit seinen dunklen Gewölben im spärlichen Licht flackernden Kerzenlichts vor, und schon ist man inmitten einer Atmosphäre, die der Chor „Gregorianika“ von jetzt auf gleich zu inszenieren wusste. Bühnengerecht ist der Zuhörer unvermittelt an Szenen aus Umberto Ecos „Im Namen der Rose“ erinnert. Schon mit Betreten der fünf Mitglieder des Chors in ihren schlicht grauen Mönchskutten gewinnt ehrfürchtige Stille im Publikum die Oberhand. Spätestens mit Beginn des Gesangs fühlt sich der Zuschauer ins Mittelalters versetzt.

Gewaltig und eindrucksvoll

Gewaltig und eindrucksvoll erklingen die Stimmen, imposant verstärkt durch die Akustik im Kirchenschiff der Heilig Geist Kirche. Nicht die reine Gregorianik des frühen Mittelalters mit typischen einstimmigen Chorälen, geprägt war das Programm vielmehr von mehrstimmigen Stücken, die die Präzision und Stimmgewalt des Chores eindrucksvoll dokumentierten. In dem 90-minütigen Programm des Ensembles waren A Capella neben klerikalen Klassikern wie das „Kyrie Eleison“ und „Ave Maria“ auch zeitgenössisches Liedgut zu hören.

Oleksiy Semenchuk, Dirigent und musikalischer Leiter des Chors, transportierte mit kraftvoller Bassstimme eine warme Atmosphäre bis in die hinteren Kirchenbänke. In seinen Solopartien bewies Semenchuk sein großes Klangspektrum. Vasyl Melnychuk verlieh mit sanftem Ton den Liedern einen extra Hauch Mystik, während Petro Pavlinskyy als Bariton mit junger Stimme dem Chor die nötige Frische gab, um neben der Mystik und inneren Einkehr auch Lebensfreude zu dokumentieren. Bohdan Slipak und Serhiy Rybyn trugen den Chor aus der Mitte heraus und verstanden es, wie in „Ameno“, dass zwischen den Solisten aus Bass und Tenor kein Vakuum entstand.

Größtenteils in lateinischer Sprache

Im Repertoire der größtenteils in lateinischer Sprache gesungenen Choräle waren neben „Herr deine Kraft“, aus dem Konzert Nr. 3 von Dmytro Bortniansky, sowie „Möge mein Mund voll des Lobes sein“, einmal mehr mit Semenchuks beeindruckendem Bass, die Höhepunkte reichen Konzerts.

Der Brückenschlag vom Mittelalter in die Gegenwart gelang dem Chor mit der Präsentation eigener Kompositionen sowie mit dem ukrainischen Volkslied „Mädchen am Fluss“. Eine Überraschung war zudem „In Cantabile“, in der Melodie von „Scarborough fair“ des amerikanischen Duos Simon & Garfunkel, einziges Stück mit instrumentaler Begleitung durch eine Melodica als Tasteninstrument, bedient von Petro Pavlinskyy.

In deutscher Sprache

Bei dem in deutscher Sprache gesungenen „Ich bete an die Macht der Liebe“ griffen die Ukrainer zwar auf ihre Textvorlage zurück, in der Zugabe „Guten Abend, Gute Nacht“ dagegen gelangen ihnen die Passagen absolut „freihändig“.Ganz gleich welcher Sprache sich der Chor Gregorianika auch bedient, ihre Konzerte besinnlichen Charakters sind stets geprägt von Demut, Spiritualität und Mystik. Sie sind eine Auszeit für die Seele.