Zeugen gesucht Combi-Markt in Georgsmarienhütte ausgeraubt

Georgsmarienhütte. Ein Verbrauchermarkt ist am Samstagmittag ausgeraubt worden.

Zwei Unbekannte betraten gegen 13.25 Uhr das Geschäft an der Ulmenstraße. Laut einer Pressemeldung der Polizei begab sich einer der Männer in einem unbeobachteten Moment hinter den Tresen eines dortigen Postschalters. Während sein Begleiter die anwesenden Mitarbeiter ablenkte, entwendete der etwa 30-Jährige Bargeld. Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Hindenburgstraße/Malberger Straße. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500) zu melden.