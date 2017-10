Abwechslungsreiches Repertoire Kirchenchor Cäcilia präsentiert stimmgewaltige Harmonie

Georgsmarienhütte. Für einen klangvollen Abend sorgte der Kirchenchor Cäcilia Kloster Oesede am Freitag bei seinem Konzert in der Johanneskirche. Begleitet von den Klängen der neuen Orgel boten die Sänger ein abwechslungsreiches Repertoire.

Als musikalische „Cross Over“-Veranstaltung kündigte Gregor Brune den Auftritt des Kirchenchors an, denn geistliche und weltliche Lieder gehörten gleichermaßen zum Programm. Auf eine Besonderheit kam Brune, der an diesem Abend durch das Programm führte, gleich zu Beginn zu sprechen. Die Ende August eingeweihte, neue Orgel würde für die passende Begleitung sorgen. Organist Matthias Pohlmeyer bekam sogleich Gelegenheit, die barocke Klangfülle des 912 Pfeifen umfassenden Instruments unter Beweis zu stellen. So ließ der zweite Vorsitzende des Orgelbauvereins die ersten beiden Stücke aus der „Suite gothique“ des französischen Komponisten Leon Boellmann auf virtuose Weise erklingen und erntete dafür reichlich Applaus.

Facettenreich und stimmgewaltig

Geistliche Liedern bestimmten die erste Konzerthälfte. Andächtig klang es etwa bei der festlichen Singmesse des österreichischen Komponisten Siegfried Singer. Das Dirigent Wladimir König mit den Sängern auch besonders anspruchsvolle Stücke eingeübt hatte, ließ sich bei Georg Friedrich Händels „Halleluja“ aus dem Oratorium „Der Messias“ vernehmen. Die facettenreich dargebotene Komposition mit ihren sich überlagernden Gesangspassagen bot stimmgewaltige Harmonien und geriet zu einem Höhepunkt des Abends. Sangeskunst und gelungene Orgelbegleitung wurden verdientermaßen mit Bravo-Rufen bedacht.

Schwebendes Flötenspiel ergänzt

Ganz weit in die Vergangenheit ging der Kirchenchor beim Stück „Panis Angelikus“, zu deutsch „Engelsbrot“, zurück, stammt dieses doch aus dem Jahr 1264. Neben der Orgel sorgte dabei Stefanie Breuer an der Flöte für eine perfekte musikalische Ergänzung. Ihr feines, fast schwebendes Flötenspiel bot einen angenehmen klanglichen Kontrast.

Kooperation mit Männergesangverein Dissen

Noch deutlich voller wurde es im Chorbereich, als der Männergesangsverein Dissen hinzutrat, der mit dem Kirchenchor Cäcilia schon längere Zeit kooperiert. Gemeinsam ließen die Sänger Franz Schuberts „Oh wie schön ist deine Welt“ ebenso erklingen, wie das beschwingte „Senorita Pepita“, letzteres von Marion Herkenhoff mit der Gitarre begleitet. Mit dem als Zugabe dargebotenen Stück „Wo von waldigen Höhen der Musenberg grüßt“ und dem gemeinsamen Abschlusslied „Großer Gott“ endete das Konzert.