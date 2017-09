Bei Bad Iburg Wagen überschlägt sich auf B51 und landet auf Dach

Georgsmarienhütte. Ein Auto ist am frühen Freitagmorgen auf der B51 bei Bad Iburg von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen landete auf dem Dach.

Laut Angaben der Polizei befuhr ein 21-Jähriger um 5.45 Uhr mit seinem Auto die B51 von Glandorf in Richtung Bad Iburg. Kurz hinter der Einmündung „Auf der Hölle“ geriet der junge Mann rechtsseitig auf den Grünstreifen. Er versuchte gegenzulenken und verlor laut Polizei dabei die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen fuhr linksseitig eine Böschung hinunter, über einen dort befindlichen Fahrradweg, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 21-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und konnte sich selbstständig aus dem Golf befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt. Nach einer ersten Vorausmeldung ereignete sich der Unfall auf der B 51 in Georgsmarienhütte, nicht in Bad Iburg.