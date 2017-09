GMHütter werfen Kreis „Schikane“ vor Anwohner der Borgloher Straße wollen B51-Umleitung stoppen

Georgsmarienhütte. Anwohner der Borgloher Straße, die schon wegen des sommerlichen Motorradlärms auf ihrem Abschnitt der Kreisstraße 333 mit dem Landkreis im Clinch liegen, sind sauer wegen der Mittwoch bekannt gegebenen Umleitungsstrecke für die ab Freitag gesperrte B51 im Bad Iburger Zentrum. Sie wollen jetzt rechtliche Schritte ergreifen, damit der Verkehr nicht über die K333 geführt wird, sondern über kürzere Alternativen Richtung Süden.

„Schikane“ und „Verzögerungstaktik“ lauten die Vorwürfe der Aktivisten der Borgloher Straße in Richtung Kreisverwaltung, nachdem die Straßenverkehrsabteilung es zunächst nicht für nötig ansah, sie vorher über die konkret geplante Streckenführung und Ausschilderung zu informieren. Erst am Donnerstag um 14.31 Uhr wurden die benötigten Unterlagen zugemailt.

Anwalt: Informationspolitik irritierend

Ein Verhalten, dass auch der Osnabrücker Rechtsanwalt Henning J. Bahr, den einer der Betroffenen eingeschaltet hat, „irritierend“ findet: „Natürlich ist mein Mandant im verwaltungsrechtlichen Sinn kein Verfahrensbeteiligter, sondern ein von den Auswirkungen Betroffener. Aber was die Informationspolitik des Landkreises betrifft, drängt sich schon der Eindruck auf, dass alles getan worden ist, um im Vorfeld eine Überprüfung der geplanten Verkehrsführung und gegebenenfalls die Einleitung rechtlicher Schritt zu verhindern beziehungsweise zu erschweren.“

Es ist aus Bahrs Sicht nicht zu erklären, warum nicht früher schon mitgeteilt wurde, welche Ausschilderung und welche Verkehrszeichen konkret an welcher Stelle der Umleitung infolge der Freitag erfolgenden Vollsperrung der Bundesstraße 51 im Bereich Bad Iburg in Richtung Südkreis vorgesehen seien. Der Osnabrücker Anwalt: „Das kommt einem Eingriff in das Recht der Betroffenen gleich, vorbeugenden Rechtsschutz zu erlangen.“ Hier sei es ein Nachteil für die Betroffenen, dass Niedersachsen zu den vier Bundesländern zähle, die bisher ein Transparenzgesetz nicht verabschiedet haben, das in solchen Fällen problemlos die Akteneinsicht ermöglicht.

Die Kritik der Anwohner: Die in dem Bereich durch Naturschutz- und Erholungsgebiete führende Borgloher Straße, die den Standard einer Anwohnerstraße habe, sei nicht als Umleitungsstrecke geeignet, da sie über keinerlei Schutzvorrichtungen wie Fahrrad- oder Fußweg für Nutzer verfüge, die ohne Auto unterwegs seien. Es habe in der Vergangenheit hier schon einige gefährliche Situationen gegeben – vor allem wegen des LKW-Verkehrs der dann über die K333 geführt werde.

Dabei gebe es eine auch noch entfernungsmäßig rund ein Drittel kürzere Alternativ-Strecke, statt den Verkehr über den hohen Dörenberg zu führen: Ab Osnabrück könnten die Fahrzeuge über die A30 und A33 bis zur BAB Dissen/Bad Rothenfelde geführt werden und dann über Niedersachsenring, Bielefelder Straße, Südring, Glandorfer Straße, Laersche Straße wieder auf die B51 gelangen. Der über die B 51/Harderberg kommende Verkehr Richtung Glandorf könne an der Abzweigung B51/B68 über die Bielefelder Straße A33-Anschlusstelle Harderberg geführt werden.

Landkreis: Normale Umleitungsführung

Für den Landkreis handelt es sich um eine normale Umleitungsführung, die genauso erfolge wie bei einer B51-Sperrung im Sommer, als die Borgloher Straße auch Teil der Verkehrsführung in südlicher Richtung gewesen sei. Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff: „Es handelt sich um notwendige Arbeiten für die Landesgartenschau im kommenden Jahr. Auch diesmal wird versucht, so viel wie möglich in den Herbstferien abzuarbeiten, denn die Schulbusse können nicht über die Borgloher Straße geführt werden.“ Alle beteiligten Behörden sind sich nach seinen Worten einig, dass Zeitpunkt und Art der Umleitung unter den gegebenen Umständen optimal seien.

Der Rechtsanwalt der Anlieger war Donnerstagnachmittag nach Eingang der Landkreis-Informationen mit der Prüfung beschäftigt, ob ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung Erfolgschancen hat: „Es wäre nicht sinnvoll gewesen, irgendwelche Anträge zu stellen, ohne Details der Situation zu kennen.“ Für die Anlieger steht jedenfalls fest: „Das Verhalten der Kreisverwaltung gegenüber den betroffenen Bürgern ist einfach nur arrogant und gestrig-obrigkeitsstaatlich.“