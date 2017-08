So sieht der Verpackungsmüll-Kreislauf aus Was passiert mit dem Müll aus dem gelben Sack?

Georgsmarienhütte Leere Joghurtbecher, Styropor und Folien – die Kunststoffvielfalt in unserem Alltag kennt kaum Grenzen. Aber was passiert mit dem Verpackungsmüll aus dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne?

Nicht selten steht man ratlos vor dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne und fragt sich, ob das, was man in der Hand hält, da auch rein gehört. Wird nicht am Ende alles wieder zusammengeschmissen? Nein wird es nicht.

Alles fängt mit der Abholung der Gelben Säcke oder der Gelben Tonne an. Die verschiedenen Kunststoffarten werden nicht wieder mit dem Restmüll vermischt – so viel steht fest. Aber auch nicht alles kann wieder recycelt werden. „Viele brauchen noch ein bisschen Nachhilfe in Sachen Mülltrennung. Wir finden oft Windeln darin oder Tierkadaver. Heute haben wir zwei Zementsäcke darin gefunden“, sagt Kay Stöcker. Er ist Fahrer und holt die Verpackungen im Landkreis ab. Nicht selten hat er morgens um sechs Uhr schon mal Diskussionen mit Anwohnern über die Befüllung des Wertstoffsacks oder der Tonne.

Regos kümmert sich um Verpackungsabfälle

Die Awigo kümmert sich um die Müllentsorgung im Landkreis Osnabrück. Gemeinsam mit der Firma Städtereinigung Holtmeyer aus GMHütte betreibt die Awigo die Regos – Recyclingsgesellschaft Osnabrücker Land. Sie hat seit 2010 den Auftrag für die Sammlung der Verpackungsabfälle im Landkreis.

In Georgsmarienhütte kommen Stöcker und seine Kollegen mit voll beladenen Wagen auf dem Gelände der Awigo an. In einer Halle wird der Lkw entleert. Ein Kran mit einem großen Greifarm verfrachtet den Abfall in einen weiteren Lkw. Sieben Lkw laden pro Tag bei der Awigo den Verpackungsmüll ab, das sind ungefähr 60 Tonnen pro Tag. Nach Angaben von Daniela Pommer, Pressesprecherin der Awigo, sind das umgerechnet 40 Kilogramm Verpackungsmüll, pro Person, pro Jahr.

Weiter geht es in die Sotierungsanlagen

Der voll beladene Wagen fährt mit dem Plastikmüll aus dem Landkreis weiter nach Porta Westfalica, Gescher oder Bassum. Dort sitzen die Firmen, die die Kunststoffe weiter verarbeiten. Sie haben spezielle Sortieranlagen. In einer sogenannten Leichtstoffsortieranlage werden die verschiedenen Verpackungen aus dem Wertstoffsack in einzelne Plastik-Fraktionen unterteilt. In der Sortieranlage in Porta Westfalica werden im Jahr 100.000 bis 115.000 Tonnen Leichtverpackungen, also die Verpackungen, die im Gelben Sack oder der Tonne landen, sortiert. „Grundsätzlich können alle Kunststoffarten nach einer entsprechenden Sortierung gut recycelt werden“, sagt Boris Ziegler, Pressesprecher von Tönsmeier in Porta Westfalica. Die unterschiedlichen Plastiksorten werden vorsortiert und zu Ballen gepresst.

Kunststoffe werden geschreddert

Von dort aus gehen sie beispielsweise zu der Firma mtm plastics in Niedergebra. Dort werden alle Kunststoffe auf eine einheitliche Größe geschreddert und von restlichen Stoffen wie Papier, Metall, Glas oder Holz befreit. Die verschiedenen Kunststoffe werten sortenrein getrennt, wie der Experte sagt. Das bedeutet, dass Verpackungen aus einer Kunststoffsorte gesammelt und dann gewaschen werden. Der Kunststoff wird erhitzt, er verschmilzt und wird dann weiter zu Granulatkörnern verarbeitet. Aus den kleinen Plastikkörnchen kann dann wieder etwas Neues entstehen: Farbeimer, Körbe oder Blumentöpfe zum Beispiel. Ein Kreislauf.

Nur knapp die Hälfte kann recycelt werden

Das klingt erst einmal gut, aber nicht alle Kunststoffverpackungen können wiederverwertet werden. „Derzeit werden etwa 40 Prozent der Gesamtmenge recycelt, das neue Verpackungsgesetz schreibt ab 2019 eine Quote von 50 Prozent vor. Bei den verbleibenden 50 Prozent ist allerdings zu beachten, dass sich davon 30 Prozent gar nicht für das Recycling eignen“, so Ziegler. Er meint damit, die Sachen, die nicht in eine Gelbe Tonne oder einen Gelben Sack gehören. In Deutschland wird nur knapp die Hälfte der Verpackungen, die im gelben Sack und in der gelben Tonne gesammelt werden, tatsächlich wiederverwertet. 44,1 Prozent landeten 2014 stattdessen in Müllverbrennungsanlagen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Ein Grund, warum das sogenannten duale System in Deutschland in der Kritik steht. Aber was war das noch genau?

Der Grüne Punkt und Co

Der Grüne Punkt ist vielen ein Begriff. In Deutschland wird seit 1991 der Müll getrennt. Angefangen hat alles mit dem Grünen Punkt. Er wurde 1990 gegründet. 2003 kam es zu einer Wettbewerbsöffnung, die zum Markteintritt von weiteren dualen Systemen führte. Heute gibt es insgesamt zehn Betreiber: Belland Vision GmbH, Der Grüne Punkt, ELS, Interseroh, Landbell AG, Noventiz, Reclay Systems, RKD,

Veolia und Zentek.

Was machen duale Systeme?

Aufgabe der dualen Systeme ist es, die Sammlung, Sortierung und Verwertung von gebrauchten Verkaufsverpackungen zu organisieren. Das regelt die sogenannte Verpackungsverordnung. Sie schreibt für alle Verpackungen Verwertungsquoten vor. So sollen mindestens 65 Prozent der gesamten Verpackungsabfälle jährlich verwertet werden. Die Entsorgungsunternehmen melden ihre Sammelmengen an, ebenso die Sortieranlagen ihre Sortiermengen an die Dualen Systeme. Mit dem sogenannten Mengenstromnachweis, belegen die dualen Systeme jährlich den Landesumweltministerien die ordnungsgemäße Erfassung, Sortierung und Verwertung der Verpackungen. Letzteres finanziert sich über Lizenzentgelte.

Handel zahl für Verpackungen

Der Handel und die Industrie müssen für die Verpackungen, die sie in Umlauf bringen, bezahlen. Dabei richtet sich die Beitragshöhe nach Materialart und Gewicht. Die Hersteller und Vertreiber rechnen ihre Kosten für das duale System in die Verkaufspreise der Produkte ein. Am Ende zahlt so der Verbraucher das Recycling „seiner“ Verpackungen. Nach Angaben der Recyclingunternehmen liegt der Preis bei etwa 1,90 Euro pro Monat. Doch auch da gibt es Kritik.

Es geht um viel Geld

Denn es geht um viel Geld: 1,2 Milliarden Euro sind es, die pro Jahr ins Verpackungsrecycling investiert werden müssen. Da kommt ein Marktteilnehmer schon mal in Versuchung, sich mit unfairen Mitteln einen Vorteil zu verschaffen. Zum Beispiel: Hersteller melden ihre Verpackung nicht an und sparen damit Lizenzgebühren. Den Anteil solcher Trittbrettfahrer schätzen Experten auf 25 bis 30 Prozent. Deswegen wird es ab dem 1. Januar 2019 die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister in Osnabrück geben. In dieser Behörde wird künftig das zentral gebündelt, was heute 16 verschiedene Stellen in den 16 Bundesländern mit eher mäßigem Erfolg zu leisten versuchen: die Entsorgung von Verpackungen in gelben Tonnen oder Säcken zu kontrollieren. Grundlage ist das neue Verpackungsgesetz, das in diesem Frühjahr nach jahrelangem Ringen verabschiedet wurde. Es soll dann eine zentrale Datenbank geben, die alle erfasst, die Verpackungen auf den Markt bringen.