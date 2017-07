Eine Disco kommt ins Museum Der „District Governor“ des Lions Clubs im Nordwesten kommt aus GMHütte

Georgsmarienhütte. Der neue „District Governor“ des Lions Clubs im Nordwesten kommt aus Georgsmarienhütte: Klaus Seifert hat im Jubiläumsjahr des einhundertjährigen Bestehens der internationalen humanitären Organisation den Vorsitz über einen der 19 deutschen Distrikte inne.

Vor einhundert Jahren wurde in Chicago der erste Lions Club gegründet. Eines der damals formulierten offiziellen Ziele war der „selbstlose Dienst am Nächsten“. Die humanitäre Hilfe ist bis heute Charakteristikum des Zusammenschlusses, dem sich weltweit 1,4 Millionen Menschen verpflichtet haben.

Seifert, ehemaliger Schulleiter des Gymnasiums Bad Essen und Schulaufsichtsbeamter, war bereits vor zwölf Jahren Gründungspräsident des Lions-Club Dörenberg in Georgsmarienhütte. Die Lions-Maxime „We serve“, also „Wir dienen“, hat er für sich selbst um den Wahlspruch: „Was wir ausstrahlen, kriegen wir zurück“ ergänzt. Eine seiner ersten Aufgaben als District Governor ist die Organisation des regionalen Geburtstagsfestes.

Feier im Museumsdorf

Die Feier findet am 12. August im Museumsdorf Cloppenburg statt, in etwa dem geografischen Mittelpunkt des Distrikts, der sich vom südlichen Osnabrücker Land bis nach Ostfriesland erstreckt. Rund 1000 Gäste sind geladen. Im Mittelpunkt des Nachmittags stehen die sozialen Projekte der 73 Lions-Clubs aus dem Nordwesten – die Unterstützung von Hilfsorganisationen und Individuen, Förderung von Flüchtlingsarbeit und Integration, Freibettenfonds, Jugendarbeit, Drogen- und Suchtprävention und vieles mehr. Die Präsentation der Projekte und die Ehrung der Sieger eines Activity-Wettbewerbs liegen in den Händen des ehemaligen NDR-Moderators Ludger Abeln.

Eine Dorfdisco für das Museum

„Natürlich wollen wir nicht mit leeren Händen nach Cloppenburg kommen“, unterstreicht Seifert, der Lions Club werde mit einer Spende zur bereits im Gange befindlichen Umsetzung einer Disco ins Museum beitragen. Die Erforschung und Dokumentation der jüngeren Kulturgeschichte wird ein neuer Bestandteil der Ausstellung, die bereits über 60 historische Gebäude umfasst.

Die „Landdisco Zum Sonnenstein“ aus Harpstedt gilt als bedeutendes Objekt der Jugendkultur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zunächst fanden in der ehemaligen Scheune in den 1950er Jahren „Tanzlustbarkeiten“ im Rahmen des Schützenfestes statt. In den 1960er Jahren traten in dem inzwischen als Gaststätte mit Saalbetrieb umgebauten Haus regionale Beatbands auf und in den 1970er Jahren entstand die bis heute erhaltene „Disco“ mit Lichteffekten, in der Diskjockeys Schallplatten auflegten. Der „Stein“ als Zeugnis der Freizeitgestaltung mehrerer Generationen findet nun seinen Weg in das Freilichtmuseum Cloppenburg und soll nach dem Wiederaufbau 2018/19 eröffnet werden.

Laufen mit John McGurk

„Neben unseren vielfältigen Aktivitäten im sozialen Bereich unterstützen wir Lions auch gern die kulturelle Zielsetzung des Museums“, erklärt Seifert. Die Besucher der Lions-Geburtstagsparty werden sich zum Teil als Spendenläufer auf den Weg nach Cloppenburg machen. Um 8.30 Uhr starten Läufer und Radfahrer in Begleitung des erfahrenen Charity-Läufers John McGurk am Osnabrücker Rathaus, ab 12 Uhr geht es am Bersenbrücker Bahnhof los. Auch eine Motorradsternfahrt ist geplant. Und natürlich wird auch „einfach so“ für das Museumsprojekt gespendet.