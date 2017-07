Schützenfest 2017 des Schützenkreis Teutoburger Wald Mit Marschmusik durch Kloster Oesede

Georgsmarienhütte. Marschmusik, ein langer Festzug durch das Dorf und natürlich das Kreiskönigsschießen: Am Sonntag feierten die Mitgliedsvereine des Schützenkreises Teutoburger Wald in Kloster Oesede ihr Kreisschützenfest.

Immer wieder gehen die Blicke zum Himmel: Es ist heiß, es ist schwül und der Wind ist böig. So böig, dass er einmal das Rednerpult am Kloster Oeseder Marktplatz fast umdrückt. Und gelegentlich schiebt sich eine dunkle Wolke vor die ansonsten brennende Sonne.

Die Sorgen waren an diesem Nachmittag unbegründet: Nach den obligatorischen Reden, dem Niedersachsenlied – die Vereine sind zwar in Niedersachsen beheimatet, haben sich aber dem Westfälischen Schützenbund angeschlossen – und der Nationalhymne setzten sich die angetretenen Schützen der 22 Mitglieds- aus dem Südkreis und weiterer Gastvereine in einem langen Zug in Bewegung.

Etliche Hundert Schützen, unterstützt von sechs Blaskapellen, zogen durch den Ortskern zum Festplatz an der Waldbühne. Nicht überall standen dabei allerdings die Menschen aber so dicht gedrängt wie am Markt.

Für die Kloster Oeseder Schützen als gastgebender Verein war der Sonntag schon der zweite Schützenfesttag: Bereits am Samstag hatten die sie mit Festgottesdienst, Adlerschießen, Festball und Tanzabend ihr großes Schützenfest eingeläutet.

Am Montag steht das insgesamt dreitägige Schützenfest zunächst ganz im Zeichen der Kinder: Die treffen sich zunächst um 14.30 Uhr an der Grundschule, bevor die Kloster Oeseder Schützen um 15 Uhr zum Festumzug antreten. Von 15.45 Uhr bis 18 Uhr wird dann heute das eigentliche Kinderschützenfest gefeiert.

Um 18.30 Uhr klingt das Schützenfest traditionell mit der Proklamation der neuen Vereinsmajestäten und anschließendem Dämmerschoppen mit der Klosteraner Schützenkapelle aus.

Auch der nächste große Termin des Schützenkreises steht schon fest : Am 13. und 14. Oktober richtet er den 68. Westfälischen Schützentag aus - erstmals im niedersächsischen Bad Rothenfelde.