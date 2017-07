Kreisschützenfest 2017 in Kloster Oesede Stefan Fricke vom Noller Schützenverein ist der neue Kreisschützenkönig

Georgsmarienhütte. Rund 800 Schützen und zahlreiche Zuschauer feierten am Sonntag in Kloster Oesede das diesjährige Kreisschützenfest des Schützenkreises Teutoburger Wald. Der neue Kreisschützenkönig kommt aus dem Noller Schützenverein: Beim Adlerschießen setzte sich Stefan Fricke aus dem Noller Schützenverein durch. Die Noller hatte bereits 2014 den König gestellt.

Vereinspräsidenten Georg Daudt begrüßte die angetretenen Schützen im „schönsten Stadtteil von GMHütte“, einer Stadt, die eigentlich nur schönste Ortsteile haben, wie Bürgermeister Ansgar Pohlmann ergänzte. Heinz Ahring erinnerte als Präsident des Schützenkreises daran, dass in Kloster Oesede eine lange Schützentradition aufrechterhalte und mit der Einbettung des Kreisschützenfestes in das traditionelle klosteraner Schützenfest ein ansprechendes Programm auf die Beine gestellt habe. Ebenfalls im grünen Rock erschienen war der Landtagsabgeordnete Martin Bäumer, nicht nur als Mitglied eines Schützenvereins, sondern auch als Schirmherr der Veranstaltung.

Der anschließende große Festumzug durch Kloster Oesede, an dem alle 23 anwesenden Vereine teilnahmen, wurde von insgesamt sechs Blaskapellen begleitet. Das noch amtierende Königspaar und dessen Hofstaat wurden durch die Straßen kutschiert und feierten so den Höhepunkt ihrer Regentschaft. Aus dem Kreiskönigsschießen ging nach rund drei Stunden Stefan Fricke vom Noller Schützenverein als Sieger hervor. Heinz Ahring überreichte ihm im Rahmen der Proklamation feierlich die Kreiskönigskette.

Seinen Abschluss fand das Fest des Schützenkreises an der Waldbühne Kloster Oesede: Bei sommerlichen Temperaturen gab es am Abend einen Großen Zapfenstreich mit der Klosteraner Schützenkapelle. Vereinspräsident Georg Daudt zog eine positive Bilanz nach dem Kreisschützenfest: „Für uns war es das erste Mal, ein Schützenfest in diesen Ausmaßen zu veranstalten. Ich bin aber gut zufrieden, alles hat toll geklappt.“