Ü-32 darf Pokal behalten Zwei Holzhauser Mannschaften werden Kolpingmeister

iza GMHütte. Die Ü-32 darf nach dreimaligem Sieg den Pokal behalten, das Herrenteam vorn, die Jugend erst im Endspiel gestoppt und die Damen im Halbfinale ausgeschieden – die Bilanz der vier Mannschaften der Kolpingfamilie Holzhausen-Ohrbeck bei der Deutschen Meisterschaft kann sich sehen lassen. Hier einige Streiflichter von den Fußballplätzen.

„Die waren so was von heiß drauf. Und jetzt haben sie den Titel und dürfen den Pokal in Holzhausen behalten“. Den Worten von Alfred „Ata“ Bensmann haftete ein gewisser Triumpf an. Die Ü-32 war beim Schlusspfiff in lauten Jubel ausgebrochen, schließlich haben die drahtigen Kerle nach 2015 in Hopsten und 2016 in Eppingen auch jetzt wieder den Wettbewerb für sich entschieden und die Deutsche Meisterschaft der Kolpingsfamilien errungen. Das Spiel gegen Langen im Emsland war mit 5:2 sicher entschieden worden, damit sicherten sich die Kolpingkicker das Triple und den Siegerpokal.

4 zu 1 im Endspiel verloren

Das Team der Herren setzte sich im Endspiel gegen Eppingen aus Baden-Württemberg mit 2:0 durch. Es war die dritte Meisterschaft nach 2003 und 2015. Dagegen konnte sich die Jugendmannschaft aus Holzhausen-Ohrbeck im Endspiel nicht durchsetzen und verlor 4:1 gegen Hopsten. Die Frauen hatten sich erst drei Wochen vor Turnierbeginn zu einer Teilnahme entschlossen. Sie verloren im Halbfinale gegen Rinkerode mit 1:0.

Fußballfreunde Afrika geschwächt

Ausgeschieden ist auch das Team FFA, Fußballfreunde Afrika, eine aus Flüchtlingen gebildete Mannschaft, die von den Veranstaltern mit einer Wildcard ausgestattet worden war. Deren Torwart hatte die Nachricht von der Ablehnung seines Asylantrags und seiner Abschiebung erhalten, was zu einer deutlichen Schwächung der Leistung geführt hatte. Die Siegerehrungen wurden vom Schirmherrn der Veranstaltung, VfL-Trainer Joe Enochs, und dem früheren VfL-Mittelstümer Thomas Reichenberger durchgeführt.