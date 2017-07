Drei Tage Deutsche Meisterschaft Holzhausen richtet 500 Kolpingfußballern perfektes Turnier aus

GMHütte. Von der Begrüßungsfeier am Freitag bis zur Siegerehrung am Sonntag drehte sich in Holzhausen am Wochenende alles um die 41. Deutsche Kolping-Fußballmeisterschaft. Mehr als 500 Teilnehmer und Gäste erlebten eine perfekt organisierte Veranstaltung und fanden neben dem oft spannenden Geschehen auf den Plätzen Entspannung und Spaß in der „3. Halbzeit“.

Holzhausen hat ein hervorragend organisiertes und ohne Pannen durchgeführtes bedeutendes Fußballereignis gemeistert. Das Motto „Willkommen bei Freunden“ erinnerte an das Sommermärchen der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Und die 38 Teams aus 23 Kolpingsfamilien aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, NRW und Niedersachsen, darunter Wallenhorst und Kloster-Oesede, konnten sich über ein bestens vorbereitetes Turnier freuen. Von der Ansage am Platz bis zum Zubettgehen in den Sporthallen fand niemand etwas zu beanstanden. Mehr als 100 freiwillige Helfer wirkten vor und hinter den Kulissen mit, angeführt von Werner Titgemeyer, Alfred „Ata“ Bensmann, Ansgar Plogmann und Matthias Leimkühler. Nach der Siegerehrung am Sonntag sprudelte es deshalb auch aus Werner Titgemeyer nur so heraus. „Klasse, klasse, optimal. Alle waren zufrieden und haben sich bei uns bedankt“.

Segen für die Veranstaltung

Den Samstag hatten die meisten Teams mit einer Teilnahme am Gottesdienst begonnen. Auf dem BSV-Sportplatz erbaten Pater Markus Steinberger und der Präses der Kolpingfamilie, Diakon Bernhard Jarvers, den Segen für die Veranstaltung. Der Altar wurde von einigen Sportlern mit einem Trikot, Fußballschuhen und einem Ball geschmückte, Abordnungen einzelner Kolpingsfamilien präsentierten ihre jeweiligen Banner.

Kolping-Flamme per Knopfdruck

Dem Gottesdienst folgte eine kurze Eröffnungszeremonie. Bürgermeister Ansgar Pohlmann hob die Bereitschaft der vielen Freiwilligen hervor, die sich an der Organisation und der Durchführung des Turniers beteiligt hatten. Im Anschluss entzündete BSV-Abteilungsleiterin Antje Schnabel per Knopfdruck die Kolping-Flamme, die den Beginn des Turniers signalisierte. Danach begannen die Wettkämpfe, die am Sonntagvormittag noch fortgesetzt wurden.

Beim Tanzen die ersten

Am Abend dauerte es dann erst eine Weile, bis sich der Platz am Festzelt vor dem Gemeindezentrum füllte. Die vielen Spiele bei der schwülen Witterung hatten Kraft gekostet, ebenso wie die Begrüßungsfeier am Freitagabend, die für einige bis zum Morgen gedauert hatte. Doch nach einigen „Klopfern“ und zwei, drei Glas Bier waren alle Teilnehmer, wie die Spielerinnen aus Beesten im Emsland glaubhaft versicherten, wieder auf dem Damm. „Wir sind beim Fußball leider ausgeschieden, gleich beim Tanzen werden wir aber die ersten sein“, versprach Nicola, eine der Kickerinnen.

Luft im Festzelt kochte

Um 22 Uhr war es dann so weit und die Luft im Festzelt begann zu kochen. Die „3. Halbzeit“ war zum Kennenlernen gedacht, was auch funktionierte. Nach einem Auftritt der Tänzerinnen „Funky Gagas“ aus Hankenberge gehörte die Tanzfläche Gästen und Einheimischen und es wurde wieder früher Morgen, bis die Musik verstummte.