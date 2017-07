Am Nabel der Kolpingfußball-Welt 41. Kolping-Fußballmeisterschaft am Wochenende in Holzhausen

GMHütte. Zelte müssen aufgebaut werden. Und aus Sporthallen werden ein Schlafsäale: Bei der Kolpingsfamilie Holzhausen-Ohrbeck herrscht rühriges Treiben. Schließlich richten die Kolpinger am Wochenende vom 28. bis 30. Juli die 41. Deutschen Kolping-Fußballmeisterschaftaus . Mehr als 40 Mannschaften aus der gesamten Bundesrepublik nehmen am Wettbewerb teil und werden um die Meistertitel kämpfen.

Gut drei Dutzend Freiwillige sind allein am Mittwochabend tätig, um die Sporthallen in Holzhausen und die der Michaelisschule für die Ankunft der Gäste vorzubereiten. Beide Hallen sind von AKF, dem extra gegründeten Arbeitskreis Kolpingfußball, als Schlafstätte für mehr als 300 Fußballer und deren Anhang vorgesehen, die sich für die 41. Meisterschaft angemeldet haben.

„Um ein Chaos zu vermeiden, kleben wir die Flächen ab, so dass Liegeflächen und Wege deutlich zu erkennen sind. Wenn hier nachts mehr als 100 Leute auf Iso-Matten und in Schlafsäcken liegen, soll keiner auf dem anderen rumtrampeln“, sagt Alfred „Ata“ Bensmann in der Halle in Holzhausen, der zusammen mit Werner Titgemeyer, Ansgar Pohlmann und Matthias Leimkühler im AKF die Fäden zusammenhält.

Welle der Hilfsbereitschaft

Titgemeyer verrichtet mit freiwilligen Helfern in der Halle der Michaelisschule die gleiche Arbeit. „Wir erleben eine Welle der Hilfsbereitschaft. Aus Vereinen und Verbänden in Holzhausen wird uns Unterstützung angeboten, auch aus den Reihen der Bevölkerung haben sich Freiwillige gemeldet, die uns bei dieser Aufgabe helfen wollen“, schwärmt er.

Titgemeyer bedankt sich an dieser Stelle auch bei der Stadtverwaltung. Ohne deren Mitarbeit wäre es schwer gewesen, eine Veranstaltung wie diese ausrichten zu können. „Es sind ja nicht nur allein die Hallen, auch die Spielstätten laufen ja unter städtischer Regie“. Die Wettkämpfe in den vier Kategorien, Jugend, Damen, Herren und Ü32, finden auf dem Sportplatz „Auf dem Volke“, dem Platz in Ohrbeck sowie auf dem Rehlberg und am Kruseweg statt.

Ab 14 Uhr werden die ersten Teilnehmer erwartet

Ab 14 Uhr werden am Freitag die ersten Teilnehmer erwartet. Um 18 Uhr wird es einen Empfang am Pfarrheim in Holzhausen geben, um 19 Uhr ein Abendessen eingenommen und ab 20 Uhr im Festzelt an der Sutthauser Straße vor der Antoniuskirche die offizielle Begrüßung sowie die Auslosung des Spielplans stattfinden. Danach ist Party angesagt, zu der auch Besucher willkommen sind. Der Eintritt ist frei.

Nach dem Frühstück am Samstag beginnt der Tag um 9 Uhr auf der Sportanlage des BSV Holzhausen mit einem Gottesdienst und der anschließenden Eröffnungsfeier. Ab 11 Uhr wird ein Fahrdienst die Spieler zu den Plätzen bringen. Um 19 Uhr findet das Abendessen statt. Um 20 Uhr beginnt dann die große Party, wieder im Festzelt an der Antoniuskirche an der Sutthauser Straße, unter dem Motto der gesamten Veranstaltung, „Willkommen bei Freunden“. Der Eintritt beträgt 7 Euro.

Sonntag beginnen die Halbfinals ab 10 Uhr auf den Sportplätzen Auf dem Volke und des BSV. An der Von-Galen-Straße in Holzhausen werden am Sonntag auch ab 12.30 Uhr die Finalspiele ausgetragen. Gegen 15 Uhr soll die Siegerehrung stattfinden.