„Grün-Weiße Nacht“ Am 9. und 10 Juni feiern die Holzhauser Schützen ihr Schützenfest 2017

Am 9. und 10 Juni feiern die Holzhauser Schützen ihr Schützenfest 2017

Beim traditionellen Königsschießen des Schützenvereins Holzhausen setzte sich Friedhelm Leibecke (rechts) durch. Foto: Monika Horn

Georgsmarienhütte. Der Schützenverein Holzhausen 1886/1957 feiert am 9. und 10. Juni sein traditionelles Schützenfest in den Anlagen des Schützenhauses an der Lindenstraße.