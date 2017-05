Erste heißes Panoramabad-Wochenende GMHütter neugierig auf neugestalteten Freibadbereich

Georgsmarienhütte. An den letzten Feinheiten wird zum Beispiel im Bereich der Liegefläche noch gearbeitet, aber die Resonanz auf die Neugestaltung der Wasserfläche des Freibads im Panoramabad ist durchweg positiv – genauso wie die Besucherzahlen. Am ersten heißen Wochenende des Jahres wurden rund 3700 Gäste gezählt.

Badleiter Thomas Kaulingfrecks ist mit den Zahlen mehr als zufrieden: „Die Leute sind neugierig, was sich im Freibad alles verändert hat, und wir bekommen fast nur positive Rückmeldungen.“ Für insgesamt rund 1,9 Millionen Euro wurde der Freibadbereich nach Ende der Sommersaison 2016 in den vergangenen acht Monaten aufgewertet.

Am vergangenen Wochenende, an dem auch in der Region Temperaturen von 30 Grad erreicht worden sind, haben am Samstag mehr als 2100 kleine und große Schwimmfans die neuen Erlebnisfreibad-Angebote wie Breitwellen- und Flugrutsche oder Schaukelgrotte und Schwallduschen getestet, die für mehr Badespaß sorgen. Sonntag haben dann rund 1600 Besucher im Panoramabad Abkühlung gesucht.

Damit nähert sich die Gesamtzahl der Freibadnutzer im Mai langsam der 5000er-Marke. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt erst insgesamt um die 500 Zahlende. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass da noch nicht drei Wochen geöffnet war, sondern der Freiluftstart erst eine Woche zuvor erfolgt war. Panoramabadleiter Kaulingfrecks ist für den weiteren Saisonverlauf optimistisch: „Das war ein sehr verheißungsvoller Start!“